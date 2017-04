Berlin Alter und teurer Vorschlag: Familien- oder Kindersplitting

Die Familie soll im Wahlkampf der Union das bestimmende Thema werden. Schon jetzt nennt CSU-Chef Seehofer einige Maßnahmen für die kommende Legistlaturperiode. Doch was sprcht für und was gegen das Familien- und Kinder-Splitting?

Die Union will nach den Worten von CSU-Chef und Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer die Förderung von Familien mit Kindern zu einem zentralen Wahlkampfthema machen. Als eine mögliche Maßnahme nennt Seehofer ein sogenanntes Kindersplitting mit höheren Steuerfreibeträgen für jedes Kind. Die CDU hatte bereits auf ihrem Parteitag im Dezember 2016 beschlossen, das Ehegattensplitting schrittweise um ein Familiensplitting zu ergänzen.Neu ist das nicht. Zuletzt hatte die Union im Bundestagswahlkampf 2013 angekündigt, das System von Ehegattensplitting, Kindergeld und Steuerfreibeträgen zu einem „faktischen Familiensplitting“ weiterentwickeln zu wollen. Eine Abschaffung des umstrittenen Ehegattensplitting kommt für die Union bisher nicht infrage. Wie diese Maßnahmen finanziert werden sollen, ist auch jetzt offen:Das Ehegattensplitting wurde vor Jahrzehnten eingeführt, um die Steuerlast von Eheleuten zu senken. Das entsprach damals dem traditionellen Familienbild mit allein verdienendem Mann und einer Frau, die sich um Kinder und Haushalt kümmert. Der Besserverdienende kann einen Teil seiner Steuerlast auf den Partner abwälzen, das Ehepaar wird so entlastet. Der Bonus wird fällig unabhängig davon, ob das Paar Kinder hat oder nicht. Kritiker sagen, dass vor allem Alleinverdiener-Ehepaare mit hohen Einkommen begünstigt werden und dass es keine Arbeitsanreize für Zweitverdiener gibt – in der Regel betrifft das die Frauen.Bei einem Familien-/Kindersplitting werden nicht nur die Eheleute, sondern auch Kinder berücksichtigt. Der Stellenwert von Kindern würde erhöht, auch Alleinerziehende würden profitieren. Dies wäre ein Anreiz für Familien, Kinder zu bekommen. Bei einem „reinen“ Modell würde der Splitting-Faktor um die Zahl der Kinder steigen. Das Einkommen einer Familie mit zwei Kindern könnte zum Beispiel durch vier geteilt werden. Wahrscheinlicher ist, dass die Union aus Kostengründen letztlich nur Freibeträge und Kindergeld erhöht.Einfach würde die Einführung nicht, und schon gar nicht billig - etwa bei Anhebung des Kinderfreibetrages auf den steuerlichen Grundfreibetrag von aktuell 8820 Euro bei gleichzeitiger Erhöhung des Kindergeldes. Ein komplettes Familiensplitting würde den Staat pro Jahr mehr als 31 Milliarden Euro kosten. Gleichzeitig hat die Union versprochen, die Steuerzahler insgesamt entlasten zu wollen und den „Soli“ schrittweise abzuschaffen, was weitere Milliarden kostet.Eine Abschaffung des Ehegattensplitting könnte nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zu Mehreinnahmen von jährlich gut 15 Milliarden führen. Was auch Folge „spürbarer Beschäftigungseffekte“ wäre. Die Berliner DIW-Forscher schlagen eine Individualbesteuerung mit übertragbarem Grundfreibetrag vor. Die Mehreinnahmen könnten in den Ausbau von Kitas und Ganztagsschulen investiert werden, was vor allem Familien mit Kindern – ob mit oder ohne Trauschein – zugutekäme. Belastet würden vor allem besserverdienende Ehepaare mit ungleich hohem Einkommen.