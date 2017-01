Das Bundespräsidialamt bestätigte den Tod in Berlin. Herzog war von 1994 bis 1999 Bundespräsident und zuvor Bildungs- und Innenminister von Baden-Württemberg.

Die Ruck-Rede im Wortlaut

Angela Merkel würdigt Verdienste

Der frühere Bundespräsident Roman Herzog ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren. Das bestätigte das Bundespräsidialamt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Herzog stand von 1994 bis 1999 an der Spitze der Bundesrepublik. Zuvor war der Jurist Präsident des Bundesverfassungsgerichts.Der CDU-Politiker hatte unermüdlich vor Reform-Müdigkeit im Land gewarnt. Herzog machte es sich zur Aufgabe, gegen Blockaden in Politik und Gesellschaft anzugehen. Besonders in Erinnerung blieb seine Rede von 1997 mit dem zentralen Satz: „Durch Deutschland muss ein Ruck gehen“.Er setzte sich auch kritisch mit den Bürgern auseinander. „Das Volk bewegt sich nicht“, sagte er im Frühjahr 2008 der „Bild“-Zeitung. Es gebe zwar eine gewisse Bereitschaft zu Reformen, „aber es bräuchte politische Führung, echtes Charisma, um sie zu mobilisieren“.

Bundeskanzlerin Angela Merkel würdigt den Altbundespräsidenten in einer Stellungnahme: „Roman Herzog hat sich um unser Land verdient gemacht. Seine unverwechselbare kluge Stimme und seine Fähigkeit, Probleme offen zu benennen und dabei Mut zu machen, wird mir und wird uns allen fehlen“, erklärte Merkel in Berlin. „Unvergessen bleibt seine Berliner “Ruckrede„ aus dem Jahre 1997, in der er zu umfassenden Reformen in Deutschland aufrief“, erklärte Merkel weiter. „In klarer Sprache drückte er immer wieder seine Überzeugung aus, dass das Land sich stetig weiter entwickeln und erneuern müsse.“ Deutschland verliere mit Herzog „einen Patrioten, der unserem Land in vielfacher Weise gedient hat“.

Politische Karriere begann in Baden-Württemberg

Trauer um Altbundespräsident Roman #Herzog: Ein im positiven Sinn streitbarer Präsident, der unser Land geprägt&das Miteinander gestärkt hat pic.twitter.com/90rgtB8gTM — Heiko Maas (@HeikoMaas) 10. Januar 2017

Gauck: "Markante Persönlichkeit mit vorwärtsstrebendem Mut"

Zitate aus Herzogs politischem Leben „Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. (...) Alle sind angesprochen, alle müssen Opfer bringen, alle müssen mitmachen.“ (Berliner Rede am 26. April 1997)

„Die ganze Gesellschaft leidet bei uns an eingeschlafenen Füßen, die allerdings bis ans Hirn führen.“ (Oktober 2004 bei der Verleihung des Leibniz-Rings in Hannover)

„Wir brauchen nicht alles Bewährte über Bord zu werfen. Aber Erneuerung tut Not, schon um das Bewährte für die Zukunft zu sichern.“ (April 1996, Rede über Stiftungsarbeit)

„90 Prozent tragen Bedenken, 10 Prozent Verantwortung.“ (1994 beim Freundschaftsbesuch in Ungarn über Wissenschaftler und Politiker)

„Wir brauchen eine Außenpolitik ohne Zähnefletschen und Tschingdarassabum, aber auch ohne Verkrampfungen.“ (März 1995 in Bonn zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr)

„Immer freuen sich alle, wenn man kommt. Das ist das Schöne am Amt des Bundespräsidenten: Man muss nie jemandem wehtun.“ (28. August 1997 bei einem Besuch in Rüsselsheim)

„Es müssen nicht alle die gleichen Dummheiten machen.“ (April 1997 über eine zweite Amtszeit)

„Das Fragenstellen ist das schärfste Schwert, das der Bundespräsident hat. Denn Fragen kann man nicht verbieten.“ (11. Dezember 1996 in Hamburg vor Offizieren der Führungsakademie der Bundeswehr)

„Ich jedenfalls kann unser Steuersystem nicht mehr verstehen, obwohl ich mich zehn Jahre mit Steuern in Karlsruhe (als Bundesverfassungsrichter) befasst habe.“ (August 1994 im Interview mit der „Bild am Sonntag“)

Wolf: Herzog war einer der profiliertesten Staatsrechtler

Seine politische Karriere hatte das CDU-Mitglied als Bildungs- und als Innenminister in Baden-Württemberg begonnen. Nach seinem Verzicht auf eine zweite Amtszeit als Bundespräsident saß er in verschiedenen Kommissionen. Dazu gehörte der Konvent für Deutschland, ein Expertengremium, das sich unter anderem mit den Themen Föderalismusreform und Finanzverfassung beschäftigte.Herzog lebte zuletzt auf der Götzenburg in Jagsthausen bei Heilbronn, wo seine zweite Frau Alexandra Freifrau von Berlichingen zuhause ist. Christiane Herzog, die sich nicht nur während der Amtszeit ihres Mannes im sozialen Bereich engagierte, war im Juni 2000 gestorben.Bundespräsident Joachim Gauck hat seinen mit 82 Jahren gestorbenen Amtsvorgänger Roman Herzog als „markante Persönlichkeit“ mit „vorwärtsstrebendem Mut“ gewürdigt. Das Staatsoberhaupt der Jahre 1994 bis 1999 habe „das Selbstverständnis Deutschlands und das Miteinander in unserer Gesellschaft geprägt und gestaltet“, betonte Gauck in einem Kondolenzschreiben an Herzogs Witwe, Alexandra Freifrau von Berlichingen.Die Todesnachricht erfülle ihn mit tiefer Trauer. „Mit Sachverstand, Klugheit und großer Lebenserfahrung trat er für unser Land und seine freiheitliche Verfassung ein. Als Minister, als Präsident des Bundesverfassungsgerichts und als Bundespräsident waren ihm die Bürger- und Freiheitsrechte niemals nur abstrakte Begriffe.“Herzog habe „Reformbereitschaft angemahnt“ und zugleich „für die Bewahrung des Bewährten“ gestanden. „Sein vorwärtsstrebender Mut verband sich mit einer charmanten Skepsis. Diese Mischung war ebenso unverwechselbar wie sein unabhängiger Geist und seine Liebe zum klaren Wort“, schrieb Gauck. „Mit diesen Eigenschaften trug er viel zur Verständigung zwischen Bürgern und Politik bei und erwarb sich Respekt und große Sympathie bei ungezählten Menschen.“Für Justizminister Guido Wolf (CDU) ist Altbundespräsident Roman Herzog einer der profiliertesten deutschen Staatsrechtler gewesen. Als Bildungs- und Innenminister in Baden-Württemberg, als Präsident des Bundesverfassungsgerichts und als Bundespräsident habe Herzog das Land und das Miteinander im Staat geprägt, teilte Wolf am Dienstag in Stuttgart mit. «In seiner «Ruck-Rede» von 1997 plädierte er leidenschaftlich für die Reformbereitschaft in Staat und Gesellschaft.»