vor 1 Stunde dpa Dresden AfD- und Pegida-Anhänger protestieren gegen Heiko Maas in Dresden

Justizminister Maas hat Erfahrungen mit rechten Störern in Sachsen. Bei einer Maikundgebung wird der Bundesjustizminister im vergangenen Jahr sogar massiv bedrängt. Gegen seinen Besuch in Dresden an diesem Montag gibt es wieder Proteste aus dem Pegida- und AfD-Lager.