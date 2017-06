vor 1 Stunde dpa Stuttgart AfD stellt Antrag auf Ausschluss Fiechtners aus Landtagsfraktion

Dem in den eigenen Reihen umstrittenen AfD-Abgeordneten Heinrich Fiechtner droht der Ausschluss aus der Landtagsfraktion. In einer Krisensitzung brachte die Fraktion mit großer Mehrheit am Dienstag einen Antrag für seinen Rauswurf auf den Weg.