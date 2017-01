Politik AfD rückt nach rechts: Wie viel NPD steckt in der Partei?

AfD rückt nach rechts: Wie viel NPD steckt in der Partei?

AfD reiht sich in Koblenz bei radikalen Rechtspopulisten ein. Die Vorsitzende Frauke Petry tritt unter anderem gemeinsam mit Marine Le Pen auf. Die AfD setzt auf Provokation der anderen Parteien.

Für Bernd Lucke, den Gründer und ersten Vorsitzenden der AfD, war die Sache einst klar. Mit Rechtsradikalen wollte der wirtschaftsliberale und eurokritische Professor nichts zu tun haben. So sorgte er dafür, dass sich die AfD nach ihrem Einzug ins Europaparlament nicht der ENF-Fraktion der erklärten Europafeinde anschloss und kein Bündnis mit dem französischen Front National, der britischen Ukip, der niederländischen Freiheitspartei oder der FPÖ einging, sondern eine Fraktion mit den Euroskeptikern um die britischen Tories bildete. Und auch seine Nachfolgerin Frauke Petry distanzierte sich anfangs von den rechtsradikalen Kräften in den Reihen ihrer Partei und wollte von einer Zusammenarbeit mit dem Front National und Marine Le Pen nichts wissen. „Mit dieser Partei hat die AfD nichts gemeinsam“, sagte sie nach ihrer Wahl im Sommer 2015.

Am Samstag aber endet diese Distanzierung der AfD von den radikalen Rechtspopulisten. Bei einer Tagung der Europafeinde im Europaparlament in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle treten erstmals AfD-Chefin Frauke Petry und Marine Le Pen gemeinsam auf, laut Tagesordnung werden auch der Niederländer Geert Wilders sowie Lega-Nord-Chef Matteo Salvani zu den rund 1000 Gästen sprechen. Initiator der Veranstaltung ist ausgerechnet Petrys Ehemann Marcus Pretzell, Chef des nordrhein-westfälischen AfD-Landesverbandes.

Für Parteien- und Extremismusforscher, die die AfD schon seit längerem im Blick haben, kommt diese Entwicklung nicht überraschend. Stück für Stück rücke die Partei nach rechts und nähere sich immer mehr in Ideologie, Programmatik und Wortwahl den anderen europäischen Rechtsaußen-Parteien an. Die AfD habe sich „als Sammelbecken für diverse rechte und rechtsextreme Strömungen“ etabliert, heißt es etwa im Jahresbericht 2016 der „Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin“. Eine Befragung des Meinungsforschungsinstituts Infratest-dimap ergab, dass bei den Fragen nach der Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur, Chauvinismus, Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus, Sozialdarwinismus und Verharmlosung des Nationalsozialismus die Wähler der AfD in der Summe erheblich weiter rechts stehen als die aller anderen Parteien. Der Berliner Politikwissenschaftler Richard Stöss nennt die AfD eine „nationalkonservative Partei mit Brücken zum Rechtsextremismus hin“.

Bewusst gesetzte Provokation

Dazu gehören auch die gezielte Provokation und inszenierte Tabubrüche führender AfD-Funktionäre, mit denen die Radikalisierung der Partei weiter vorangetrieben wird – eine Methode, mit der einst Jörg Haider die FPÖ in Österreich stark machte. Dahinter steckt System. Erst im Dezember beschloss die AfD-Spitze ein Strategiepapier für den Bundestagswahlkampf. Mit „sorgfältig geplanten Provokationen“ wolle man die anderen Parteien zu nervösen und unfairen Reaktionen verleiten. Denn: Je mehr die AfD von den anderen stigmatisiert werde, „desto positiver ist das für das Profil der Partei“.

Wie zum Beweis provozierte der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke, der schon öfter wegen der bewussten Verwendung von NS-Vokabular aufgefallen ist, mit seiner Äußerung über das Berliner Holocaust-Mahnmal, das er ein „Denkmal der Schande“ nannte – und das ausgerechnet am gleichen Tag, an dem das Bundesverfassungsgericht ein Verbot der rechtsradikalen und verfassungsfeindlichen NPD ablehnte. Als Reaktion forderten Politiker aller Parteien, dass die AfD künftig vom Verfassungsschutz überwacht werde. An Höcke habe man gesehen, „dass die AfD rechtsextremistische Züge hat“, sagte Familienministerin Manuela Schwesig (SPD).