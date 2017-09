Berlin Abschlussitzung des Bundestags: Der letzte Schlagabtausch vor der Wahl

Zum 245. und letzten Mal ist der Bundestag in dieser Legislaturperiode zusammen gekommen. Merkel und SPD nutzen die Gelegenheit, um Bilanz ihrer Regierungszeit zu ziehen – um dann direkt den Wahlkampf-Endpurt einzuläuten.

Berlin – 19 Tage vor der Bundestagswahl ist der Terminkalender von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz gut gefüllt. Gestern stellte sich der Merkel-Herausforderer am Vormittag den Fragen von vier Youtube-Videobloggern und trat am Nachmittag auf dem Marktplatz der niedersächsischen Stahlstadt Peine auf. Doch ein wichtiger Termin fehlt in seinem Kalender – die 245. und zugleich letzte Sitzung des Deutschen Bundestags in dieser Legislaturperiode mit ihrer fast vierstündigen Grundsatzdebatte über die „Situation in Deutschland“. Weil der SPD-Chef weder ein Bundestagsmandat noch ein Amt in der Bundesregierung hat, kann er auch nicht im Plenarsaal für sich und seine Politik werben.

Die Bühne haben daher nur die Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Spitzenkandidaten der Linken und der Grünen, Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch sowie Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt. Und sie nutzen die Gelegenheit, im Parlament reichlich Wahlkampf zu betreiben. Für die SPD übernehmen Fraktionschef Thomas Oppermann und Vizekanzler Sigmar Gabriel den Spagat sich einerseits als Teil der Großen Koalition zu präsentieren, andererseits aber auch auf Distanz zur Union zu gehen und die Unterschiede zwischen den beiden Regierungsparteien herauszuarbeiten.

Gabriel attackiert die Kanzlerin auf dem Gebiet der Außenpolitik. Nachdem er erst ausdrücklich die Zusammenarbeit in der Koalition als „immer fair, immer belastbar“ gelobt hat, nennt er den Beschluss der Nato, zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts für Verteidigung auszugeben, schlichtweg „irre“. Deutschland müsse wieder eine Politik der Entspannung und der Abrüstung betreiben und sich auf seine Rolle als „Friedensmacht“ besinnen.

Noch deutlicher wird Fraktionschef Oppermann. Er knöpft sich in einer ungewöhnlich kämpferischen Rede die Kanzlerin persönlich vor. Ja, gibt er zu, diese Regierung habe viel bewegt und dafür gesorgt, dass das Leben vieler Menschen spürbar besser geworden sei. Aber schon im gleichen Atemzug schränkt er ein, dass es der SPD nicht immer gelungen sei, sich gegen Merkel durchzusetzen. Mehr noch, wie vor ihm Sahra Wagenknecht und nach ihm Cem Özdemir bläst er zur Attacke auf die Kanzlerin. So sei eine effektive Mietpreisbremse ebenso an ihr gescheitert wie die solidarische Mindestrente, das Einwanderungsgesetz und das Recht von Frauen auf eine Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit. „Sie lassen die kleinen Leute im Stich“, sagt er zu Merkel.

Angela Merkel, sichtlich gut gelaunt, nimmt die heftigen Vorwürfe des Koalitionspartners auf der Regierungsbank reglos zur Kenntnis. Immer wieder wendet sie sich an ihren Sitznachbarn, Vizekanzler und Außenminister Sigmar Gabriel, und plaudert angeregt mit ihm. Schon während ihrer Rede gibt es mehrere lautstarke Zwischenrufe der SPD, weil Merkel Beschlüsse der Großen Koalition würdigt, die die SPD für sich reklamiert. Doch Merkel bleibt ruhig, einmal wendet sie sich direkt an SPD-Generalsekretär Hubertus Heil: „Gegen meinen Willen und gegen die starke Unionsfraktion konnten Sie gar nichts durchsetzen.“ Man könne doch stolz sein auf die gemeinsamen Erfolge.

Gleichwohl warnt sie davor, sich auf diesen Erfolgen auszuruhen. Wegen der Digitalisierung stehe man an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter. Man müsse jetzt die Weichen stellen, damit Deutschland auch in 15 Jahren noch wettbewerbsfähig und sozial gerecht sei. Eindringlich wirbt sie dafür, bei der Entwicklung neuer Güter und Produktionsmöglichkeiten vorne mit dabei zu sein. „Wir wollen nicht im Technikmuseum enden mit Deutschland.“ Einen schnellen Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor lehnt sie kategorisch ab, spricht sich stattdessen für einen „vernünftigen Übergang in eine saubere Mobilität“ aus. Man müsse „mit Maß und Mitte die richtigen Wege finden.“

Im außenpolitischen Teil ihrer Rede übt die Kanzlerin massive Kritik an der Türkei. Die Entwicklung sei „mehr als besorgniserregend“, das Land verlasse immer mehr den Weg der Rechtsstaatlichkeit. Die Bundesregierung werde alles in ihrer Macht stehende tun, um die 13 Deutschen, die in türkischen Gefängnissen sitzen, wieder frei zu bekommen. Schon beim nächsten EU-Gipfel im Oktober werde man ein einheitliches Vorgehen beraten. „Nichts wäre erstaunlicher, als wenn wir uns in Europa über die Frage des zukünftigen Umgangs mit der Türkei vor den Augen des Präsidenten Erdogan öffentlich zerstreiten. Das würde Europas Position dramatisch schwächen.“

Zum Abschluss ihrer Rede sorgt die Kanzlerin, wenn auch ungewollt, für lautes Gelächter bei der SPD und der Opposition. Als sie mit dem Satz „weil meine Zeit auch so gut wie vorbei ist…“ auf ihre ablaufende Redezeit hinweist, beginnt die Opposition zu klatschen, einige Abgeordnete rufen „Endlich“. Da registriert Merkel die Doppeldeutigkeit ihrer Aussage und kommentiert amüsiert: „Ja, meine Redezeit hier.“ Mehr aber auch nicht.

