"Abschied von einem großen Europäer": So titeln die Zeitungen zum Tod von Helmut Kohl

So titeln die Zeitungen am Tag nach dem Tod des Altkanzlers

Er war nicht nur der Kanzler der Deutschen Einheit, sondern auch ein Wegbereiter der Europäischen Union. Der Tod Helmut Kohls sorgt weltweit für Trauer. Politiker aus dem In- und Ausland würdigten die Verdienste des CDU-Politikers . Kohl war am Freitagmorgen in seiner Heimatstadt Ludwigshafen gestorben.