Berlin/Washington Abkehr von den USA? Gemischte Reaktionen nach Merkels Bierzeltrede

"Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei, das habe ich in den letzten Tagen erlebt." Bundeskanzlerin Merkel sorgte mit einer Rede im Wahlkampf für viel Aufsehen - nicht nur in Deutschland.

Abkehr von den USA?

Geteiltes Echo aus den Vereinigten Staaten

Since 1945, first the USSR and then Russia have sought to draw a wedge between Germany and the US. Thanks to Trump, Putin has succeeded. https://t.co/OeQOj3vVGQ — Anne Applebaum (@anneapplebaum) 28. Mai 2017

This is a critical speech in the restructuring of world power. Sane people must support a strong Europe to counter Russia...and Trump. https://t.co/1FivhYJ1hg — Jeff Jarvis (@jeffjarvis) 28. Mai 2017

Merkel thinks flooding Germany with dangerous terrorists is a GOOD idea and that global warming is her biggest threat. Yep, she's nuts. — Bill Mitchell (@mitchellvii) 29. Mai 2017

Merkel, hero of the Left and trainwreck of Europe says, "she cannot rely upon Donald Trump."



Awesome. He opposes your raging stupidity. — Bill Mitchell (@mitchellvii) 28. Mai 2017

Nervöse Töne aus Großbritannien

SPD wirft Merkel nach deren Bierzeltrede "Inszenierung" vor



Die Kanzlerin habe "erst dann den Mut, deutliche Worte zu finden, wenn Trump schon wieder weg ist", fügte die SPD-Generalsekretärin hinzu. Mit Blick auf den Aufruf Merkels, die Europäer müssten ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen, sagte Barley, die Kanzlerin sei "nicht die Richtige, Europa zu einen". Deutschland brauche einen "überzeugten Europäer an der Spitze", warb Barley für den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz.

„Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei, das habe ich in den letzten Tagen erlebt. Und deshalb kann ich nur sagen: Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen - natürlich in Freundschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika, in Freundschaft mit Großbritannien; in guter Nachbarschaft, wo immer das geht, auch mit Russland, auch mit anderen Ländern. Aber wir müssen wissen, wir müssen selber für unsere Zukunft kämpfen, als Europäer, für unser Schicksal. Und das will ich gerne mit Ihnen, meine Damen und Herren.“Mit ihrer Rede bei einer Wahlkampfveranstaltung in Bayern sorgte Bundeskanzlerin Angela Merkel für viel Aufsehen – nicht nur in Deutschland. Die Reaktionen auf diese Aussage fielen teils sehr unterschiedlich aus. So sprang der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Merkel bei. Auch er setzt auf mehr Eigenständigkeit und Geschlossenheit der Europäer.So habe die europäische Kommission bereits Ideen vorgelegt, wie die Europäer bei besonders wichtigen Fragen wie Handel, Verteidigung und Sicherheit gemeinsam vorankommen wollen, sagte Junckers Sprecher Margaritis Schinas am Montag. „Dabei geht es genau darum sicherzustellen, dass Europa sein eigenes Schicksal bestimmt.“ Europa bleibe aber offen für die Welt und bereit, sich zu engagieren.Droht eine Abkehr von Europa und Deutschland gegenüber den USA? Nein, stellte Regierungssprecher Steffen Seibert klar. Die kritischen Äußerungen von Kanzlerin Merkel zu den Problemen im transatlantischen Verhältnis bedeuten laut Seibert keine Abkehr Deutschlands von den USA. „Da hat eine zutiefst überzeugte Transatlantikerin gesprochen“, sagte Seibert am Montag in Berlin. Gerade weil die transatlantischen Beziehungen so wichtig seien, sei es auch richtig, Differenzen ehrlich zu benennen. „Und die zurückliegenden Treffen haben eben eine Reihe solcher Differenzen hervorgebracht“, sagte Seibert mit Blick auf den Nato- und den G7-Gipfel in der vorigen Woche.Die deutsch-amerikanischen Beziehungen seien Merkel extrem wichtig. Sie seien ein fester Pfeiler der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik.Auf die Sicherheitspolitik berief sich auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU. Er hob die "überragende Bedeutung" der geheimdienstlichen Zusammenarbeit hervor. Die Kooperation im Sicherheitsbereich sei auch unter der Trump-Regierung "hervorragend" und "hoch professionell", führte der Minister am Montag bei einem Symposium des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) in Berlin.Auch Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen erinnerte daran, dass die US-Geheimdienste eine "ganz wichtige Erkenntnisquelle" seien. Umgekehrt gelte aber auch, dass die US-Dienste im Zuge der Zusammenarbeit wertvolle Informationen aus deutschen Quellen erhielten. "Vor diesem Hintergrund sage ich, dass wir einander brauchen", betonte Maaßen. Trotz der Snowden-Enthüllungen über die Spähprogramme der US-Geheimdienste sei die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren "gut und verlässlich" gewesen. Er habe die Hoffnung, "dass diese Zusammenarbeit auch unter der neuen Administration in Washington fortgesetzt wird", sagte der BfV-Chef.Aber nicht nur der Innenminister, die gesamte Führungsspitze der CDU war bemüht, den Eindruck einer Abkehr von den USA zu zerstreuen.Der Nato- und der G7-Gipfel hätten in den vergangenen Tagen gezeigt, dass die Europäer „ihr eigenes Schicksal noch stärker in die Hand nehmen“ und für ihre Werte kämpfen müssten, sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber am Montag nach einer Sitzung des CDU-Präsidiums in Berlin. Deutschland und Europa müssten ihre Interessen in der Welt wahrnehmen, etwa beim Freihandel, Klimaschutz oder in der Sicherheitspolitik.Das habe Merkel im CDU-Präsidium „als erklärte Transatlantikerin, der die deutsch-amerikanische Freundschaft ein Herzensanliegen“ sei, unterstrichen, sagte Tauber. Dabei gehe es aber nicht „um eine Neuausrichtung unserer Politik“.Genau das erwarten jedoch zum Beispiel der Grünen-Außenexperte Jürgen Trittin. Dieser stellte sogar die Partnerschaft mit Trump in der „Bild“ grundsätzlich in Frage: „Ein Nationalist kann kein Partner sein in einer Welt, die nach mehr und nicht nach weniger internationaler Kooperation verlangt.“Der Vizepräsident des Europaparlaments, Alexander Graf Lambsdorff, erwartet angesichts der Blockadepolitik von US-Präsident Donald Trump „unangenehme Zeiten“. Europa müsse jetzt unter deutscher und französischer Führung vorangehen, sagte der FDP-Politiker im Deutschlandfunk Kultur.Geteilter war das Echo in den USA. So sagte der demokratische Abgeordnete Adam Schiff, er bedauer ein Ende der besonderen Beziehungen zwischen den USA und Deutschland. „Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten das einen großen Erfolg nennt, tut es mir leid.“Die „New York Times“ zitierte den früheren US-Botschafter bei der Nato, Ivo Daalder, mit den Worten: „Dieses scheint das Ende einer Ära zu sein, in der die USA geführt haben und Europa gefolgt ist.“Richard Haas vom Think Tank Council on Foreign Affairs beschrieb Merkels Äußerungen als eine Wasserscheide in den Beziehungen beider Staaten. „So etwas haben die USA seit dem Zweiten Weltkrieg zu vermeiden versucht“, sagte Haas.Die Kolumnistin Anne Applebaum schrieb auf Twitter: „Seit 1945 haben erst die UdSSR und dann Russland versucht, einen Keil zwischen Deutschland und die USA zu treiben. Dank Trump hat Putin es geschafft.“Der New Yorker Medienwissenschaftler Jeff Jarvis kommentierte Merkels Ansprache auf Twitter: „Dieses ist eine bedeutende Rede in der Restrukturierung der Weltmächte. Wer bei Sinnen ist, muss ein starkes Europa unterstützen, um Russland zu kontern - und Trump.“Aus dem Lager der Trump-Unterstützer kamen sehr kritische Reaktionen auf Merkel.„Merkel, Heldin der Linken und Katastrophe für Europa, sagt, sie könne sich "nicht auf Trump verlassen". Fantastisch. Er steht Ihrer rasenden Dummheit entgegen“, schrieb der konservative Kommentator Bill Mitchell auf Twitter.Auf der rechtspopulistischen Seite „Breitbart News“ kommentierten Tausende einen Agenturbericht über Merkels Rede. Tenor der kritischen und mitunter ausfälligen Anmerkungen: Merkel habe sich mit ihrer Flüchtlingspolitik bereits von einer gemeinsamen Politik mit den USA verabschiedet und habe ihr Land verraten.Nervöse Töne kamen aus dem Vereinigten Königreich. So hat die britische Innenministerin Amber Rudd ihr Land als einen „starken Partner“ in Sicherheitsfragen bezeichnet. „Wir können Frau Merkel versichern, dass wir eine tiefgehende und besondere Partnerschaft wünschen, damit wir europaweit weiterhin für Sicherheit sorgen können“, sagte sie am Montag dem Sender BBC.Rudd betonte in der BBC mit Blick auf die bevorstehenden Austrittsverhandlungen mit der EU, sie könne Deutschland und den anderen europäischen Staaten versichern, dass ihr Land ein „starker Partner“ bleiben wolle. Das gelte in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung sowie „hoffentlich“ auch in Handelsfragen, ergänzte die Innenministerin.