Potsdam Ab Freitag schärfere Passkontrollen an Flug- und Seehäfen

Ab Freitag schärfere Passkontrollen an Flug- und Seehäfen

Die Bundespolizei führt ab Freitag schärfere Passkontrollen an deutschen Flug- und Seehäfen ein.

Bei allen Passagieren, die aus Ländern außerhalb des Schengen-Raums einreisen, werden die personenbezogenen Daten und die Nummer des Reisedokumentes mit einer Fahndungsdatei verglichen, wie das Bundespolizeipräsidium am Donnerstag in Potsdam mitteilte. Zum Schengen-Raum gehören die meisten EU-Staaten und etwa auch die Schweiz und Norwegen.Alle Mitgliedstaaten sind verpflichtet, ihr Einreisemanagement entsprechend anzupassen. Durch die Kontrollen soll verhindert werden, dass Menschen einreisen, die die öffentliche Ordnung oder innere Sicherheit bedrohen. Der Schritt sei eine Reaktion auf die zunehmende terroristische Bedrohung in Europa, hieß es.