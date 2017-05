11.04.2017 14:45 Benjamin Brumm Europäische Union 60 Prozent in Deutschland: Anträge auf Asyl in den EU-Ländern - interaktive Grafik

Im Jahr 2016 haben in den Staaten der EU etwa 1,2 Millionen Menschen Asyl begehrt. Damit ist die Zahl etwa niedriger als im Vorjahr, aber weiterhin deutlich höher als in vergangenen Jahren. Der Anteil der Asylanträge innerhalb der einzelnen Länder fällt dabei sehr unterschiedlich aus. Klar an der Spitze liegt Deutschland. Ein Überblick über die Anträge auf Asyl innerhalb der EU.

Sechs von zehn Schutzsuchenden beantragen Asyl in Deutschland. Das geht aus einer Mitteilung des statistischen Amtes der Europäischen Union (Eurostat) hervor. In Zahlen drückt sich das wie folgt aus: 722.300 von insgesamt 1.204.280 Asylanträgen in der EU wurden in Deutschland gestellt. Es folgen Italien (zehn Prozent oder 121.200), Frankreich (76.000 oder sechs Prozent), Griechenland (49.000 oder vier Prozent) und Österreich (39900 oder drei Prozent).



Unter den Mitgliedstaaten mit mehr als 5000 Erstanträge 2016 stieg die Zahl im Vergleich zum Vorjahr am stärksten in Griechenland (plus 339 Prozent), Deutschland (plus 63 Prozent) und Italien (plus 46 Prozent). Ein deutliches Minus haben dagegen Schweden (minus 86 Prozent), Finnland und Ungran (jeweils minus 84 Prozent) und Belgien ( minus 63 Prozent) verzeichnet.



Darüber hinaus waren laut Eurostat zum Jahresende 2016 noch über eine Million Anträge auf Asyl anhängig. Das bedeutet: Die Anträge lagen vor, waren aber von den jeweiligen Landesbehörden noch nicht bearbeitet.



Hinweis: Diese Statisiken beziehen sich auf erstmalige Asylbewerber. Das schließt Wiederholungsbewerber, also Personen, die mehr als einmal in einem Land einen Asylantrag gestellt haben, aus.