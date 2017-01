Panorama Polyamorie: Warum wir heute anders lieben als früher

Die Psychologin Jana Nikitin erklärt im Interview, wie sich unser Liebes-Beziehungen heute verändert haben und in welche Richtung sie sich entwickeln.

Ich kann über geschichtliche Trends in sozialen Beziehungen nur spekulieren. Es gibt zwar Befunde, dass heutige Generationen etwas unabhängiger und individualistischer sind als frühere Generationen, aber diese Unterschiede sind eher klein und sagen noch nichts über die Beziehungs(un)fähigkeit aus. Zum Beispiel hat eine Studie gezeigt, dass der unabhängige Bindungsstil - also nicht von anderen emotional abhängig sein zu wollen - etwas zugenommen hat. Trotzdem haben aber weit mehr junge Erwachsene einen sicheren Bindungsstil. Das heißt, sie sind motiviert, Beziehungen mit Anderen einzugehen und sich anderen emotional nah zu fühlen. Diese Befunde basieren außerdem fast ausschließlich auf westeuropäischen oder amerikanischen, weißen und mehrheitlich städtischen Mittelschichten. Auf andere Gesellschaften sind sie kaum zu verallgemeinern. Ob sich dabei um die ersten Anzeichen eines globalen Trends handelt, ist also abzuwarten.????Manche Soziologen vertreten die These, dass die heutigen Erwartungen an einen romantischen Partner oder Partnerin höher sind als früher. Da es wenig äußere, also finanzielle und gesellschaftliche, Zwänge und Funktionen für eine Beziehung gibt, suchen wir jemanden, mit dem wir ein „erfülltes“ Leben führen können. Das heißt, wir erwarten von der Beziehung Sexualität, emotionale Nähe, Freundschaft, Elternschaft, gemeinsame Hobbys und so weiter.??Zumindest nur schwer, was zusammen mit der relativen Freiwilligkeit der romantischen Beziehungen häufiger zu einer Trennung führt.??Paradoxerweise ist heute eine glückliche, langjährige Ehe selber zum Statussymbol geworden. Da immer noch etwa die Hälfte der Ehen geschieden wird, ist eine stabile Ehe auch ein Zeichen für eine besondere Leistung.????An einer Beziehung, die lange Jahre überstehen soll, muss man dauernd arbeiten. Das können die meisten von uns nicht auf Anhieb, sondern lernen es nach und nach. Außerdem fällt diese Arbeit je nach Passung mit der anderen Person leichter oder schwerer. Und natürlich gibt es auch Menschen, mit denen es besonders schwierig ist, eine stabile und zufriedene Partnerschaft zu führen. Eine extreme emotionale Abhängigkeit wird beispielsweise schnell überdrüssig. Umgekehrt führt auch extreme emotionale Kälte oder Negativität zu Problemen. Was Sie mit „Beziehungsunfähigkeit“ ansprechen, ist vermutlich das relativ schnelle Aufgeben von Beziehungen, vor allem im jungen Erwachsenenalter, wenn die Beziehung noch keine hohe Verbindlichkeit, zum Beispiel durch gemeinsame Kinder hat. Paare mit Kindern trennen sich nachweislich weniger häufig als Paare ohne Kinder.??Die hohe Freiwilligkeit der romantischen Beziehung, verbunden mit hohen Erwartungen an den Partner und das noch in einer Phase, in der man sowieso in allen Lebensbereichen offener ist, führen zu einer relativen Zerbrechlichkeit von romantischen Beziehungen. Andererseits ermöglichen einige sequentielle Beziehungen das Ausprobieren von verschiedenen Beziehungsformen und -stilen und lehren uns, was in einer Beziehung funktioniert oder nicht. Natürlich gibt es Menschen, die in dieser Phase verharren und ihr ganzes Leben lang nach der perfekten Beziehung suchen, aber sie gehören nicht zu der großen Mehrheit. Die meisten entscheiden sich irgendwann für einen Partner, auch wenn es heute etwas später ist als früher.??Ich würde sagen, wir machen es uns nicht einfacher, es ist einfacher. Die gesetzlichen Grundlagen, die gesellschaftlichen Normen, der relative Wohlstand – obwohl auch heute geschiedene Eltern mit kleinen Kinder häufig von Armut betroffen sind – führen dazu, dass die Trennung heute einfacher und akzeptierter ist. Das Wort Scheidungskind ist kein Schimpfwort mehr, eine zweite Ehe einzugehen keine Seltenheit. Wie gesagt, sind heute vermutlich die Erwartungen an eine Beziehung höher als früher, was tatsächlich dazu führen kann, dass wir auch eine Beziehung, die relativ gut funktioniert, zugunsten einer besseren aufgeben.??Dass der Wechsel zu einem neuen Partner nicht immer zufriedenstellend ist, zeigt die höhere Scheidungsrate der zweiten im Vergleich zu der ersten Ehe.??Noch Ende des 19. Jahrhunderts hatte eine Frau noch sechs bis acht Jahre zu leben, wenn ihr jüngstes Kind 15 Jahre alt war. Heute sind es mehr als 35 Jahre. Für Männer sind die Statistiken vergleichbar. Wir sprechen von gewonnenen Jahren. Diese Jahre sind aber auch eine Herausforderung für die romantische Beziehung. Es braucht eine neue Definition, eine neue Grundlage einer langjährigen Beziehung, wenn sie im höheren Alter noch Jahrzehnte überdauern soll. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn in dieser Phase Beziehungen aufgelöst werden. Andererseits haben Beziehungen eine höhere Stabilität, je länger sie sind. Das arbeitet gehen den Trend, die Beziehung in der zweiten Lebenshälfte aufzulösen. Ich würde sagen, eine Beziehung fürs Leben hat heute nicht ausgedient, sie ist aber auch wegen der höheren Lebenserwartung schwieriger geworden.??Zu polyamoren Beziehungen gibt es noch wenig seriöse wissenschaftliche Forschung. Es ist aber anzunehmen, dass das Sich-Beschäftigen mit zwei oder mehreren Beziehungen mehr Ressourcen, also Zeit sowie geistige und emotionale Kapazität, kostet und in diesem Sinne anstrengender ist. Der Effekt geht aber nicht nur darauf zurück, dass wir die Ressourcen, die die einzelnen Beziehungen zusammengerechnet kosten, einfach aufaddieren können. Man muss auch die Dynamiken, die zwischen den Beziehungen entstehen können, bewältigen.??Vermutlich können Bedürfnisse, die manche dieser Beziehungen erfüllen, auch von einem guten Freund, einer guten Freundin oder anderen, nicht sexuellen Beziehungen, übernommen werden.??Es entspricht unseren allgemeinen gesellschaftlichen Normen, monogam zu leben. Aber auch die sequentielle Monogamie, also mehrere Partner nacheinander zu haben, war früher gesellschaftlich verpönt und ist heute gesellschaftlich akzeptiert. Gesellschaftliche Veränderungen brauchen Zeit. Neue Trends sind mit Unsicherheiten verbunden, die wir zu beseitigen versuchen. Erstens betrachten wir Menschen, die solche Veränderungen bringen, mit Skepsis. Zweitens, wenn sich etwas über Jahrzehnte oder –hunderte durchgesetzt hat, muss es in unseren Augen eine Funktion erfüllen, die die neue Lebensform nicht zu erfüllen vermag. Außerdem sind unsere Gesetzte meistens für die gängigen Lebensmodelle gemacht, was Schwierigkeiten mit sich bringt, wo und wie die neuen Modelle einzuordnen sind – denken wir zum Beispiel an die gleichgeschlechtliche Ehe und das Adoptionsrecht. Das alles löst in uns Unbehagen auf.??Ob polyamore Beziehungen überhaupt ein neuer gesellschaftlicher Trend sind, ist abzuwarten. Es gibt zum Beispiel auch vereinzelte Tendenzen zurück zu einer sehr traditionellen Ehe mit ersten sexuellen Erfahrungen erst in der Hochzeitsnacht. Meine persönliche Meinung ist, dass unsere Gesellschaft sich eher Richtung mehrere, nebeneinander existierende Lebens- und Beziehungsmodelle entwickelt, als dass sich ein bestimmtes Modell durchsetzt.