Oberaurach Zwölfeinhalb Jahre Haft wegen Mordes an elfjähriger Janina

Der Mann, der in der vergangenen Silvesternacht die elfjährige Janina erschoss, ist wegen Mordes zu zwölf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden.

Im Prozess um den Silvestermord an der elfjährigen Janina aus Franken ist der Angeklagte Roland E. zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Bamberg erkannte am Donnerstag auf Mord, folgte aber nicht der Forderung der Staatsanwaltschaft nach einer lebenslangen Haftstrafe.Die Verteidigung hatte auf eine zeitlich begrenzte Haftstrafe wegen fahrlässiger Tötung plädiert. Janina war in der vergangenen Silvesternacht bei einer Feier mit Freunden tot zusammen gebrochen. Wie sich später herausstellte, hatte sie eine Pistolenkugel im Kopf getroffen.Der Angeklagte soll sich vom Lärm der Feiernden gestört gefühlt und daher geschossen haben. Ein Psychiater stellte in seinem Gutachten fest, dass wegen leichter bis mittelgradiger Depressionen womöglich eine eingeschränkte Schuldfähigkeit bei dem 54-Jährigen vorliegt. Der Fall sorgte bundesweit für Entsetzen.