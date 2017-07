vor 2 Stunden Denis Düttmann, dpa Mexiko-Stadt Zwischen Rausch und Leid: Die blutige Spur des globalen Drogenhandels

Der Drogenhandel lässt entlang der Schmuggelrouten Zehntausende Tote zurück, korrumpiert ganze Länder und spült satte Gewinne in die Kassen der Kartelle. Der repressive Ansatz der Drogenpolitik gilt als gescheitert. Einen Teil der Verantwortung tragen die Konsumenten.