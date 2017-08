Schlangenbad/Rust Zwischen Achterbahn und Märchenwald: Wohnen im Freizeitpark

Otto Barth junior und Michael Mack haben etwas gemeinsam, um das sie wohl viele Kinder beneiden: Sie wohnen in einem Freizeitpark. Wie lebt es sich mit dem Generalschlüssel für Achterbahn und Co?

Die Achterbahn im Blick, der Auto-Scooter direkt neben der Tür und morgens ein Weckruf der Papageien: Otto Barth junior wohnt im Paradies – so könnte es zumindest die junge Zielgruppe des „Taunus Wunderlandes“ sehen – wenn jemand mitten in einem Freizeitpark lebt. „Meine Wohnung hat den besten Blick über den Park, über den Teich der Wildwasserbahn bis zur Achterbahn“, erzählt der Parkdirektor, ein aufgeschlossener junger Mann. „Wenn die Sonne aufgeht, höre ich unsere Papageien in ihren Volieren.“ Oder auch die Kehrmaschinen beim täglichen Reinemachen.

Als der Junior etwa zehn Jahre alt ist, kauft Otto Barth senior 1999 das „Taunus Wunderland“ und baut es in den folgenden Jahre aus – von einem Märchenpark mit Streichelzoo zu einem Familien-Freizeitpark. Dass er auf einem Gelände voller Fahrgeschäfte groß wird, sei für ihn nicht „die gigantische Neuigkeit“ gewesen, sagt Barth junior. „Schließlich sind wir eine Schaustellerfamilie.“

Was ihn damals ein bisschen geärgert habe, sei die Tatsache, dass er im November Geburtstag hat, erinnert sich Barth junior. „Ich konnte nie im Park feiern.“ Zumindest nicht am eigentlichen Termin. Da habe es sein Bruder als April-Kind besser gehabt.

Rund 260 Kilometer südlich von Schlangenbad steht mit dem Europa-Park in Rust bei Freiburg Deutschlands größter Freizeitpark mit jährlich mehr als 5,5 Millionen Besuchern. Auch die Inhaberfamilie Mack wohnt auf dem Gelände. „Groß geworden bin ich zwischen Panoramabahn und Märchenwald“, sagt Michael Mack. Der 38-Jährige gehört zur ersten Generation der Familie, die in dem 1975 gegründeten Freizeitpark aufgewachsen ist. Er ist heute Mitglied der Geschäftsführung. Direkt an der sogenannten Märchenallee des Parks steht sein Elternhaus. Inzwischen wohnt er einige Meter weiter.

„Es ist ein Privileg, in einem Freizeitpark zu leben“, sagt er: „Es ist schön, einfach mal die Atmosphäre zu genießen.“ Nach Feierabend schlendere er häufig durch den menschenleeren Park und finde so Ruhe und Ausgleich – aber auch Anregungen für seinen Job. Nur die Attraktionen sind außerhalb der Öffnungszeiten tabu, auch für Mack: „Um eine Fahrattraktion in Gang zu halten, braucht es geschulte und erfahrene Mitarbeiter.“ Eigenständig eine Achterbahn zu starten, das verbieten die Sicherheitsbestimmungen.

„Natürlich ist die Arbeit immer direkt vor der Haustüre, wenn man im eigenen Betrieb wohnt“, sagt Mack. So richtigen Feierabend gebe es da nicht: „Aber der Freizeitpark ist schließlich unser Leben. Jederzeit ansprechbar zu sein, ist auch Verpflichtung den Kunden und Mitarbeitern gegenüber.“ Und mit seinem Generalschlüssel komme er überall rein und könne jederzeit auch hinter die Kulissen schauen. „Und ich weiß auch, wo in den Souvenir-Shops die Süßigkeiten und Kuscheltiere gelagert sind. Das macht mich zu einem ziemlich beliebten Familienvater“, sagt er augenzwinkernd.

Auch Otto Barth junior erlebt bei seinen Rundgängen morgens und abends das „Taunus Wunderland“ wie sonst nur wenige – menschenleer. Dann setze er sich manchmal in die Achterbahn, gibt er zu. Vorausgesetzt, die Mitarbeiter sind da, um das Gerät zu bedienen. Allerdings muss Barth seine Fahrgeschäfte ohnehin regelmäßig testen – aus rein beruflichen Gründen. Fürs abendliche Power-Workout seien die Trampolins sehr gut geeignet, erzählt er.

Dass bei ihm Job und Privates so dicht beieinander liegen, sei kein Problem, betont auch er. „Abschalten ist machbar, vor allem, wenn man seine Arbeit liebt.“ Das „Taunus Wunderland“ hat rund 160 Mitarbeiter und wird von etwa 100 000 Menschen im Jahr besucht, wie der junge Direktor berichtet. Wenn der Park zwischen 1. November und Ostern Winterpause macht, betreibt die Familie ein Riesenrad und Gastronomie auf dem Wiesbadener Weihnachtsmarkt.

Barth junior ist in den Job reingewachsen. Nach der Schule hat er das Schausteller-Geschäft im väterlichen Betrieb gelernt – und wurde dann Parkdirektor im Taunus. Barth senior zieht es dagegen weiter in die Ferne – er tourt mit der Achterbahn „Olympia Looping“ durch Europa.