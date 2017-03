Konstanz Zweifel rund um Kolossalstatue des legendären Pharao Ramses II.

Der frühere Heidelberger Ägyptologe Jan Assmann setzt ein dickes Fragezeichen hinter die Behauptung, es handele sich bei der jetzt in Kairo freigelegten Kolossalstatue um eine Darstellung des legendären Pharao Ramses II. „Ich glaube nicht daran“, sagte der bekannte Wissenschaftler, der selbst in Ägypten Grabungen geleitet hat, dem SÜDKURIER auf Anfrage.

Gegen die These, es handle sich um Ramses II. spreche die Tatsache, dass es sich beim Material der Statue um Quarzit handele. Das verleihe dem Fund zu einer „erstaunlichen Qualität“, so Assmann. „Das lässt auf einen Pharao schließen, der Statuen nicht in Serienfabrikation anfertigen ließ wie Ramses II.“ Ihm sei auch keine Kolossalstatue von Ramses II. bekannt, die aus Quarzit bestehe. Dieses kostbare Gestein sei, so Assmann, vor allem in der späten 18. Dynastie unter Pharao Amenophis III. verwendet worden. „Daher wäre es schön, wenn es sich bei der Statue um ihn handeln würde“, sagte der Wissenschaftler.Dem Pharao, der die Quarzit-Statue anfertigen ließ, sei daran gelegen gewesen, „dass sehr viel Sorgfalt in die Arbeit hineingesteckt wird“, so Assmann. Diese Tatsache spreche gegen Ramses II. Assman geht davon aus, dass möglicherweise im Verlauf weiterer Grabungen der Rest einer Hieroglyphe gefunden wird, die Aufschluss über den Namen des Pharao gibt. „Denn in Ägypten wurde praktisch alles beschriftet“, so der heute in Konstanz lebende Experte. Nach seiner Meinung wurde die Kolossalstatue in der Spätantike mutwillig zerstört. Das sei vermutlich „im Sinne eines Bildersturms“ geschehen.