Lyon Zwei deutsche Bergsteiger aus Lahr in französischen Alpen erfroren

Zwei deutsche Bergsteiger sind beim Besteigen des französischen Mont-Blanc-Massivs erfroren.

Nach Behördenangaben wurden die Leichen der Männer am Mittwochmorgen in 4250 Metern Höhe in den französischen Alpen gefunden. Die beiden hätten einen Gipfel erreichen wollen, seien aber von einem schweren Unwetter überrascht worden. Wie die Polizei dembestätigte, kommen die Opfer aus Lahr.Die beiden Männer seien zwischen 40 und 50 Jahre alt gewesen. Am Dienstagabend wurden sie von Angehörigen als vermisst gemeldet, nachdem sie tags zuvor auf der als anspruchsvoll bekannten Strecke zum Gipfel Mont Blanc du Tacul aufgebrochen waren.Ein Polizist aus der Region erläuterte, dass die Route bei guten Wetterbedingungen stark frequentiert sei. Noch am Montag hätten die Wetterbedingungen den Aufbruch erlaubt. Bei dem unerwarteten Unwetter am Dienstag habe die Windgeschwindigkeit dann teilweise bei 120 Kilometern pro Stunde gelegen.