Minneapolis Zwei Tote und mehrere Verletzte nach Explosion an US-Schule

Zwei Tote und mehrere Verletzte nach Explosion an US-Schule

Während Bauarbeiten kam es zu einer Gasexplosion im Schulgebäude. Neuen weitere Menschen wurden verletzt.

Bei einer Gasexplosion in der US-Stadt Minneapolis sind zwei Menschen getötet und neun weitere verletzt worden, einige von ihnen schwer. Nach Angaben der Feuerwehr war am Mittwoch (Ortszeit) noch ein Verletzter in kritischem Zustand. Ein Mensch starb, als ein Teil eines Schulgebäudes bei der Explosion einstürzte.

Ein zunächst Vermisster wurde später ebenfalls tot geborgen. Bei den Toten handelte es sich um Angestellte der Schule. Als Unglücksursache vermuteten die Behörden Arbeiten an einer Gasleitung. Zur Ferienzeit hielten sich nur wenige Menschen in dem Gebäude der Minnehaha Academy auf.