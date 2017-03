Zwei Tote bei Schießerei in Café in Basel - Opfer idenzifiziert

Bei einer Schießerei in einem Café in Basel sind zwei Menschen getötet worden. Basler Staatsanwaltschaft schließt Terroranschlag aus. Täter sollen Café gezielt ausgewählt haben.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Nach tödlichen Schüssen in einer Bar in Basel mit zwei Toten läuft die Fahndung nach den Tätern auf Hochtouren. Von den beiden mutmaßlichen Tätern fehlte am Freitag zunächst noch jede Spur. Es sei eine Sonderkommission eingesetzt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Die beiden mutmaßlichen Täter betraten laut Staatsanwaltschaft Basel das Café 56 gegen 20.15 Uhr und schossen mehrmals. Weitere Gäste in dem Café wurden nicht verletzt. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Den mutmaßlichen Tätern gelang zunächst trotz Großfahndung die Flucht. Laut Staatsanwaltschaft Basel flüchteten die Täter in Richtung Badischer Bahnhof. Die Straße vor dem Café wurde gesperrt.



Der genaue Tathergang und das Motiv der Täter sind bislang ungeklärt. Man gehe jedoch von einem gezielten Angriff aus, sagt Peter Gill, Sprecher der Basler Staatsanwaltschaft. "Wir vermuten, dass sich die Täter das Lokal gezielt ausgesucht hatten. Es handelt sich nicht um einen Terroranschlag," so Gill gegenüber dem SRF.

Opfer idenzifiziert

Zwischenzeitlich konnten die drei Opfer identifiziert werden. Bei den Getöteten handelt es sich um einen 28 und 39-jährigen Albaner, beim Schwerverletzten, welcher außer Lebensgefahr ist, um einen 24-jährigen Albaner.



Laut einer Mitteilung sucht die Polizei Basel zwei Männer, ca. 30 bis 40 Jahre alt, schwarze Haare, ca. 175 groß. Sie trugen zum Tatzeitpunkt dunkle Kleider und braune bzw. schwarze Lederjacken. Gemäß verschiedenen Hinweisen soll es sich bei den Tätern um Osteuropäer handeln.



Polizei und Staatsanwaltschaft haben eine Sonderkommission eingesetzt und arbeiten eng mit dem Institut für Rechtsmedizin zusammen. Der Schwerverletzte sei laut Gill nicht in Lebensgefahr.