Wahlkampf Zwei Kandidaten und vier Moderatoren: Nur ein TV-Duell zwischen Merkel und Schulz

Die Moderatoren

Drei Wochen vor der Bundestagswahl treten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Herausforderer Martin Schulz (SPD) in einem TV-Duell gegeneinander an. Die Sendung wird am 3. September um 20.15 Uhr live von ARD, ZDF, RTL und SAT.1 ausgestrahlt, wie die Sender am Dienstag mitteilten. Wie im Vorjahr - und anders als von den Sendern und Schulz gewünscht - wird es nur ein derartiges Aufeinandertreffen im Fernsehen geben.Schulz hatte im März in einem Interview gesagt, er sei zu mehreren Fernsehduellen bereit. „Ich stehe zur Verfügung - ich mach so viele, wie Frau Merkel sich traut“, sagte er der „Bild“-Zeitung.Auch vor vier Jahren hatte es nur eine solche Begegnung zwischen Merkel und ihrem damaligen Herausforderer Peer Steinbrück (SPD) gegeben. Damals sahen gut 17 Millionen Menschen zu.Moderiert wird die Sendung am 3. September von Sandra Maischberger (ARD), Claus Strunz (SAT.1), Peter Kloeppel (RTL) und Maybrit Illner (ZDF). Sie soll rund 90 Minuten dauern.