vor 1 Stunde dpa Las Vegas Zuschauer klettert bei Konzert von Britney Spears auf die Bühne

Ein Zuschauer ist bei einem Konzert von Britney Spears auf die Bühne geklettert und hat die Show damit kurzzeitig unterbrochen.

Die 35 Jahre alte Popsängerin sang am Mittwoch in Las Vegas „(You Drive Me) Crazy“, als der Mann sich ihr und den Tänzern von der Seite näherte, wie auf Fan-Videos zu sehen ist. Die Tänzer kreisten den Mann ein, ehe Sicherheitsleute ihn überwältigten und er von der Polizei festgenommen wurde. Spears wirkte geschockt.



„Was ist los? Stimmt was nicht? Er hat eine Waffe?“, sagte sie ins Mikrofon, das dann abgestellt wurde. Die Show ging nach kurzer Unterbrechung weiter.