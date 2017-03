Luzern Zug im Bahnhof von Luzern entgleist: Sieben Verletzte - Züge weitläufig umgeleitet

Bei einer Entgleisung eines Zugs am Bahnhof der Schweizer Stadt Luzern sind mehrere Menschen verletzt worden. Dabei wurden sieben Menschen verletzt. Der Zug war auf dem Weg von Mailand nach Basel.

Bei der Entgleisung eines Zugs bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof der Schweizer Stadt Luzern sind am Mittwoch sieben Menschen verletzt worden. Wie die örtliche Polizei mitteilte, wurden fünf von ihnen ins Krankenhaus gebracht. Der Nachrichtenagentur SDA zufolge entgleisten zwei Waggons noch im Bahnhof. Einer von ihnen kippte und beschädigte einen Querträger der Fahrleitung, die auf den Zug fiel. Polizei, Feuerwehr und Ärzte waren im Einsatz. Der Eurocity der italienischen Bahngesellschaft Trenitalia kam aus Mailand und fuhr von Luzern aus in Richtung Basel weiter.An Bord des Neigezugs waren 160 Reisende. Sie konnten die Waggons nach einiger Zeit selbst verlassen. Der Bahnverkehr in Luzern war durch das Unglück stundenlang lahmgelegt. Züge wurden auf andere Bahnhöfe umgeleitet, außerdem wurden Ersatzbusse eingesetzt. Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) rechneten damit, dass dieser Zustand noch bis mindestens Donnerstagmorgen andauern werde. Zur Ursache des Unglücks im Luzerner Kopfbahnhof lagen zunächst keine Angaben vor.