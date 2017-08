Markgröningen Zahl der Todesopfer nach Brand in Sozialunterkunft auf vier gestiegen

Nach dem verheerenden Brand in einer Sozialunterkunft im württembergischen Markgröningen ist die Zahl der Opfer auf vier gestiegen.

Drei Tage nach dem Feuer erlag am Donnerstag ein 45-Jähriger in einer Klinik den Folgen seiner schweren Rauchgasvergiftung, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.Das Feuer war am frühen Montagmorgen im Erdgeschoss der städtischen Unterkunft für sozial benachteiligte Menschen ausgebrochen. Später gestand ein 66-jähriger Bewohner, den Brand gelegt zu haben.Bei dem Feuer und in den Stunden danach waren eine 54-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 56 und 60 Jahren ums Leben gekommen. Der 45-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo er nun starb.