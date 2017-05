Hamburg ZDF will weiter mit Naidoo-Firma zusammenarbeiten

Es soll weiterhin eine Zusammenarbeit zwischen Xavier Naidoo und dem ZDF geben. Das teilte der Sender auf Anfrage mit. Es gebe bereits konkrete Pläne für eine Sendung.

Das ZDF will weiterhin mit der Firma des umstrittenen Sängers Xavier Naidoo zusammenarbeiten. Das berichtet das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ (Ausgabe 21/2017). Der Sender in Mainz teilte dazu auf Anfrage mit: „Das ZDF plant eine Tribute-Show für Nena, Ideen für die musikalische Besetzung sind in der Konzeptphase.“ Die Sendung entstehe in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Herr!Media, die für unterschiedliche Sender arbeite und auf Musikproduktionen und Musikdokumentationen spezialisiert sei.

Xavier Naidoos Firma Söhne Mannheims GmbH gehört dem „Spiegel“-Bericht zufolge zu den Gesellschaftern von Herr!Media. Die besagte Sendung solle aber nicht Naidoo, sondern TV-Entertainer und Ex-„Wetten dass..“-Moderator Thomas Gottschalk moderieren. Laut dem „Spiegel“ will Gottschalk bei seiner Zusage bleiben: „Nena und Naidoo sind für mich zwei Paar völlig verschiedene Stiefel.“

Naidoo stand mehrfach wegen umstrittener Aussagen in der Kritik, erst jüngst wegen seines neuen Songs „Marionetten“. Ihm wurde vorgeworfen, in dem Lied mit abfälligen Bemerkungen über Politiker rechtspopulistische Töne anzuschlagen. Unter anderem werden Volksvertreter darin als „Volks-in-die-Fresse-Treter“ bezeichnet, wütende Bauern würden sie „mit der Forke“ vertreiben. Naidoo hatte dazu erklärt, das Lied sei zugespitzt und vielleicht missverständlich, die Vorwürfe von Rechtspopulismus seien aber längst von ihm klargestellt. Die ARD-Radiowellen NDR 2 und Bremen Vier hatten die Kooperation mit Naidoo gestoppt.