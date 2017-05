Pop-Musik Xavier Naidoo: Umstrittene Äußerungen des Mannheimer Sängers

Der Text von Xavier Naidoos Lied "Marionetten" ist in die Kritik geraten. In einigen Zeilen sei rechtspopulistisches Gedankengut enthalten, wird dem Mannheimer Sänger vorgeworfen. Wir haben uns angeschaut, mit welchen Äußerungen Naidoo bisher die Kritik der Öffentlichkeit auf sich zog.

[Refrain: Xavier Naidoo]

Wie lange wollt ihr noch Marionetten sein?

Seht ihr nicht? Ihr seid nur Steigbügelhalter

Merkt ihr nicht? Ihr steht bald ganz allein

Für eure Puppenspieler seid ihr nur Sachverwalter

Wie lange wollt ihr noch Marionetten sein?

Seht ihr nicht? Ihr seid nur Steigbügelhalter

Merkt ihr nicht? Ihr steht bald ganz allein

Für eure Puppenspieler seid ihr nur Sachverwalter

Der Liedtext zu "Marionetten" des Mannheimer Sängers Xavier Naidoo und seiner Band Söhne Mannheims sorgt derzeit für Aufregung und Kritik . Das Lied enthalte populistisches Gedankengut, so der Vorwurf.Darüber hinaus sorgten in den Strophen Textzeilen für Kritik, die Politiker beispielsweise als "Volks-in-die-Fresse-Treter" bezeichnen. Der komplette Liedtext kann hier gelesen werden.Naidoo hat sich dazu inzwischen auf Facebook geäußert und relativiert den Text: "Bei dem Lied 'Marionetten' handelt es sich um eine zugespitzte Zustandsbeschreibung gesellschaftlicher Strömungen, also um die Beobachtung bestimmter Stimmungen, Auffassungen und Entwicklungen, dies im Rahmen einer künstlerischen Auseinandersetzung bewusst überzeichnet", so der Sänger.Der Aufruhr rund um das "Marionetten"-Lied ist nicht das erste Mal, dass Naidoo für seine Äußerungen Kritik bekommt. Schon die Jahre zuvor fiel er öfter auf. In etlichen Interviews vertrat er Positionen, die dem Millieu der Reichsbürger nahe sind. Die Reichsbürgerbewegung umfasst verschiedene Gruppen von Rechtsextremen und Verschwörungstheoretikern. Sie sind der Ansicht, die Bundesrepublik Deutschland sei kein rechtmäßiger Staat und es habe nach dem Zweiten Weltkrieg nie einen Friedensvertrag gegeben. Das Deutsche Reich bestehe noch in seinen alten Grenzen und sei lediglich ein besetztes Land.Dementsprechend erachten sich Angehörige der Reichsbürger-Szene als frei von jeglicher Obrigkeit der Bundesrepublik, seien das Polizei oder Landratsamt. Diese Situation birgt Konfliktpotenzial. So lieferten sich Reichsbürger bereits Gefechte mit der Polizei.Bei einem Besuch im ARD-Morgenmagazin ging eine Äußerung von Xavier Naidoo in eben jene Richtung. Die Moderatorin thematisierte das Lied "Freiheit" und fragte, ob man in Deutschland denn frei sei. Naidoo antwortete: "Aber nein, wir sind nicht frei. Wir sind immer noch ein besetztes Land. Deutschland hat keinen Friedensvertrag und dementsprechend ist Deutschland auch kein echtes Land."Schon mehrfach äußerte sich der Sänger zu entsprechenden Themen, sprach auch schon bei einer Reichsbürgerdemonstration in Berlin.Entsprechend hoch war auch die Kritik an Naidoos Nominierung als deutscher Stellvertreter für den Eurovision Song Contest (ESC) 2016. Der für den ESC verantwortliche Norddeutsche Rundfunk (NDR) hatte Naidoo zunächst ohne den sonst üblichen Vorentscheid als Teilnehmer für den europäischen Musikwettbewerb bestimmt, die Nominierung nach heftiger Kritik aber wieder zurückgezogen. So hatte etwa der ARD-Programmdirektor Volker Herres bemängelt, die ARD hätte zunächst intern diskutieren müssen, ob sich Naidoo wegen gewisser Aussagen selbst für eine ESC-Teilnahme disqualifiziert habe.

Der Sänger kritisierte die scharfen Reaktionen auf seine Nominierung für den Eurovision Song Contest (ESC). "Wenn es eine Demokratie nicht aushält, dass ein kleiner Sänger aus Mannheim sein Maul aufmacht, dann ist die Demokratie auch nichts wert", sagte er in der Musik-Doku "Die Xavier Naidoo-Story", die auf Vox ausgestrahlt wurde.

Der Mannheimer hatte monatelang zu den Vorfällen geschwiegen.