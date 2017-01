Nach dem Trump-Festival ein Tag der Proteste: Zehntausende Menschen gehen in vielen Teilen der USA auf die Straße. Es sind vor allem Frauen, die für gleiche Rechte marschieren - und für mehr.

Washington/Berlin (dpa) - Einen Tag nach dem Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident sind in vielen Städten der USA Zehntausende Menschen zum Protest auf die Straße gegangen. Die zentrale Veranstaltung war in Washington geplant, hier versammelte sich bereits am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) eine große Menschenmenge zu einem „Marsch der Frauen“.Die Organisatoren rechneten allein in der US-Hauptstadt mit 200 000 bis 500 000 Teilnehmern - und damit einer der größten Kundgebungen, die das Land in den vergangenen Jahren erlebt hat.Der von Frauenrechtsaktivisten initiierte Protest richtet sich gegen Frauenfeindlichkeit, Gewalt, Rassismus, Homophobie und religiöse Intoleranz. Rund 50 Redner hatten sich für die Veranstaltung in Washington angesagt, darunter auch eine Reihe von Prominenten wie die Schauspielerinnen Ashley Judd und Scarlett Johansson, der Regisseur Michael Moore, die Frauenrechtlerin Gloria Steinem sowie Bürgerrechtlerin Angela Davis.Nach einer Auftaktkundgebung am Vormittag wollte die Menge zum Weißen Haus ziehen. Viele Teilnehmerinnen trugen pinkfarbene Mützen, die im Vorfeld der Demonstration zu Hunderttausenden gestrickt worden waren - zum Teil auch im Ausland als Zeichen internationaler Solidarität.Auch in Städten wie Los Angeles, Chicago, New York und Boston waren Demonstrationen geplant - so genannte „Schwestermärsche“. In Boston erwarteten die Veranstalter 100 000 Menschen. Insgesamt waren in den USA mehr als 600 größere Protestaktionen angekündigt. Unterstützt wurden die US-Demonstranten durch Kundgebungen in Dutzenden anderen Ländern, so in London, wo am Samstag ebenfalls Tausende Menschen gegen Trump auf die Straße gingen. Auch in Berlin demonstrierten mehrere Hundert Frauen und Männer vor der US-Botschaft.München (dpa/lby) - Rund 600 Menschen sind am Samstag infür die Rechte von Frauen und für eine tolerante Gesellschaft auf die Straße gegangen. Vom US-Generalkonsulat zogen die Teilnehmer nach Angaben der Polizei friedlich bis in die Münchner Innenstadt. Der offizielle Ableger der Demokratischen Partei für im Ausland lebende US-Amerikaner, „Democrats Abroad“, hatte zu der Demonstration aufgerufen - in Solidarität mit dem am selben Tag in vielen Städten weltweit stattfindenden „Women's March“.Der sogenannte „Women's March“ sollte am Samstag auch in mehreren deutschen Städten stattfinden. Die Teilnehmer solidarisieren sich mit der gleichnamigen Demonstration in Washington D.C., wo am Samstag Frauen gegen Frauenfeindlichkeit, Gewalt, Rassismus, Homophobie und religiöse Intoleranz auf die Straße gehen wollten.Der neue US-Präsident Donald Trump hatte sich während des Wahlkampfes wiederholt abfällig über Frauen geäußert. Im Oktober tauchte ein Video aus dem Jahr 2005 auf, in dem er sich damit brüstet, sich gegenüber Frauen alles erlauben zu können.Inhaben am Samstagnachmittag rund 800 Menschen bei einem sogenannten Women's March demonstriert. „Es ist ziemlich viel los“, sagte ein Polizeisprecher. Trotz der eiskalten Temperaturen rechne die Polizei mit weiterem Zulauf bis zum Abschluss der Kundgebung, die gegen 18.00 Uhr geplant war. Die Demonstranten wollten durch die Fußgängerzone in der Innenstadt bis zum Marktplatz ziehen. Angemeldet waren im Vorfeld rund 600 Teilnehmer.Auch ingingen am Samstag einige Hundert Frauen und Männer auf die Straße. Sie solidarisieren sich mit der gleichnamigen Demonstration in der US-Hauptstadt Washington.London (dpa) - Tausende Frauen und Männer sind in London für die Rechte von Frauen auf die Straße gegangen. „London solidarisiert sich heute mit der Welt, um zu zeigen, wie sehr wir die Rechte würdigen, die jede Frau haben sollte“, sagte Bürgermeister Sadiq Khan, der die Demonstranten besuchte.Die Organisatoren des Marsches erklärten, jetzt sei der Moment gekommen, um Geschichte im Kampf für Gleichberechtigung zu schreiben. „Steht auf. Sprecht lauter. Zeigt Gesicht.“, forderten sie die Teilnehmer auf.