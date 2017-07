vor 1 Stunde dpa Pforzheim Wohlfahrt und Traube Tonbach einigen sich

Spitzenkoch Harald Wohlfahrt hat sich im Streit um seine Weiterbeschäftigung als Küchenchef im Drei-Sterne-Lokal „Schwarzwaldstube“ überraschend mit seinem Arbeitgeber geeinigt. Das teilte das Arbeitsgericht Pforzheim am Dienstag im voll besetzten Sitzungssaal mit. Die Einigung sei einvernehmlich, erklärte im Anschluss der Anwalt des Hotels „Traube Tonbach“, zu dem das Feinschmecker-Lokal in Baiersbronn (Baden-Württemberg) gehört.



Wohlfahrt (61) wird demnach jedoch nicht als Küchenchef in die „Schwarzwaldstube“ zurückkehren. Ihm bleibe aber die Option, als kulinarischer Direktor dort weiterzuarbeiten, erklärte Wohlfahrt. „Die Zukunft ist offen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Ich bin unheimlich froh über die Einigung.“ Sie sei im besten Interesse des Unternehmens und seiner Mitarbeiter.



Weitere Details zu der Abmachung wurden nicht genannt; es sei Stillschweigen vereinbart worden. Wohlfahrt, dessen Erscheinen eigentlich angeordnet gewesen war, erschien angesichts der Einigung nicht vor Gericht. Er hatte seinen Eilantrag zuvor zurückgezogen. Auch Hotelinhaber Heiner Finkbeiner war nicht anwesend. „Wir werden das große kulinarische Erbe von Harald Wohlfahrt, das seit Anfang letzten Jahres in der Küchenleistung seines Nachfolgers Torsten Michel eine würdige Fortsetzung findet, immer hochhalten“, erklärte Finkbeiner schriftlich.



Wohlfahrt hatte sich mit seinem Eilantrag eigentlich dagegen gewehrt, als „kulinarischer Direktor“ und betraut mit repräsentativen Aufgaben in der „Schwarzwaldstube“ zu arbeiten. Das Prozedere rund um die im Mai verkündete Nachfolge, bei der sein langjähriger Souschef Michel als Küchenchef übernahm, sei nie klar ausformuliert worden, hatte Wohlfahrt der dpa kurz vor dem Gerichtstermin gesagt. Seine künftige Tätigkeit sei nicht konkret benannt gewesen.



Zwischenzeitlich hatte Wohlfahrt von der Hotelleitung sogar Hausverbot für die Räumlichkeiten der „Schwarzwaldstube“ bekommen. Das sei aufgehoben, sagte eine Hotelsprecherin. „In diesem Sinne bin ich mit Blick auf die Zukunft sehr froh, dass sich alles zum Guten gewendet hat“, sagte Hotelchef Finkbeiner.



Wohlfahrt hatte rund 40 Jahre in Baiersbronn für die „Schwarzwaldstube“ gearbeitet. Die letzten 25 Jahre erkochte er jedes Jahr drei „Michelin“-Sterne für das Feinschmecker-Lokal. Vor der Übernahme von Michel hatte Wohlfahrt seinen Souschef jahrelang auf den Posten des Küchenchefs vorbereitet und im vergangenen Jahr das Restaurant gemeinsam mit ihm in einer Doppelspitze geführt.