Die Katze ist in Deutschland das beliebteste Haustier und in mehr als jedem fünften Haushalt vertreten. Auch im Internet werden sie immer wieder zum Star. Sehen Sie hier die besten und lustigsten Videos der Vierbeiner und stimmen Sie über Ihre Favoriten ab.

Wer den Weltkatzentag ins Leben gerufen hat, weiß eigentlich niemand so genau. Nicht einmal der International Fund for Animal Welfare (IFAW), der zwar häufig, aber nach eigenen Angaben zu Unrecht als Urheber genannt wird. Wie auch immer: Am 8. August ist es wieder Zeit, des Deutschen liebstem Heimtier besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Denn seit Jahren liegen Katzen auf der Rangliste unangefochten an der Spitze.Auch im Web wird das deutlich, denn die Zahl der lustigen und süßen Katzenvideos steigt von Jahr zu Jahr. Wir haben für Sie aus der großen Auswahl zehn der besten Videos ausgewählt, um die beliebten "Samtpfoten" zu feiern. Stimmen Sie hier ab über Ihre persönlichen Favoriten.13,4 Millionen haben 2016 in deutschen Haushalten gelebt, berichtet der Industrieverband Heimtierbedarf. Oder anders gesagt: Mehr als jeder fünfte Haushalt in Deutschland hat eine Katze. Mit 8,6 Millionen folgen Hunde erst in großem Abstand.Von so viel Tierliebe profitiert natürlich auch die Wirtschaft: Gut 1,6 Milliarden Euro gaben die Deutschen voriges Jahr allein für Katzenfutter aus - und weitere 284 Millionen für Katzenstreu.