Hohenheim "Wir können alles. Außer Hochdeutsch" - Baden-Württemberg hat beliebtesten Slogan aller Bundesländer

Studierende der Universität Hohenheim haben die Bekanntheit und Beliebtheit von Slogans der deutschen Bundesländer erforscht. Auf dem ersten Platz landet Baden-Württemberg - ein Bundesland hat gar keinen Slogan.

Das Beliebtheits-Ranking der Slogans im Überblick

Baden-Württemberg: „Wir können alles. Außer Hochdeutsch.“ Saarland: „Großes entsteht immer im Kleinen.“ Thüringen: „Hier hat Zukunft Tradition.“ Schleswig-Holstein: „Der echte Norden.“ Brandenburg: „Neue Perspektiven entdecken.“ Bremen: „Bremen erleben.“ Hamburg: „Wachsen mit Weitsicht.“ Berlin: „Be Berlin.“ Nordrhein-Westfalen: „Germany at its best.” Mecklenburg-Vorpommern: „MV tut gut.“ Sachsen-Anhalt: „Ursprungsland der Reformation.“ Hessen: „An Hessen führt kein Weg vorbei.“ Mecklenburg-Vorpommern: „Land zum Leben.“ (Ergänzungsslogan seit 2013) Sachsen: „So geht Sächsisch.“ Rheinland-Pfalz: „Wir machen’s einfach.“ Baden-Württemberg: „Wir sind Süden.“ (Tourismus) Niedersachsen: „Niedersachsen. Klar.“

Passt zum Bundesland

Wählen Sie Ihren Lieblingsslogan

Fast 70 Prozent von insgesamt 1247 Befragten einer Umfrage von Studierenden der Universität Hohenheim gaben an, den baden-württembergischen Slogan "Wir können alles. Außer Hochdeutsch." zu kennen. Mehr als die Hälfte wusste, zu welchem Bundesland er gehört. Beides ist mit Abstand die Spitzenposition im Vergleich mit allen anderen Bundesländern. Auf Platz zwei bei der Bekanntheit folgt Sachsen (29,5 Prozent), auf Platz drei Hessen (26,6 Prozent). Schlusslicht ist Hamburg, den Slogan der Hansestadt kennen nur 11,8 Prozent.Die noch bessere Nachricht für die Initiatoren der Imagekampagne im Südwesten: "Wir können alles. Außer Hochdeutsch." ist auch der beliebteste Slogan. 54,4 Prozent der Befragten finden ihn gut oder sehr gut. Es folgen das Saarland mit "Großes entsteht immer im Kleinen" (52,4 Prozent) und Thüringen mit "Hier hat Zukunft Tradition" (51,9 Prozent). Am unbeliebtesten ist der niedersächsische Slogan "Niedersachsen. Klar." (15,1 Prozent)Besser gar nicht, als schlecht. So lautet die Stimmungslage bei den Befragten. So wird der Leiter der Befragung, Markus Voeth, in einer Pressemitteilung wie folgt zitiert: "Nur 24,3 Prozent finden es überhaupt wichtig, dass ein Bundesland einen Slogan hat." Andererseits stimmen über 71 Prozent der Aussage zu, "lieber keinen Slogan für ein Bundesland zu haben als einen schlechten", so Voeth. Für Bayern eine gute Nachricht - unser südöstlicher Nachbar hatte als einziges Bundesland zum Zeitpunkt der Umfrage keinen Slogan.Lediglich in der Rubrik Passgenauigkeit auf das jeweilige Bundesland muss Baden-Württemberg anderen Ländern den Vortritt lassen - landet aber mit 83,2 Prozent immer noch auf dem vierten Platz. Am passendsten zum Bundesland befanden die Befragten den sächsischen Slogan "So geht Sächsisch", am unpassendsten den von Rheinland-Pfalz mit 34,9 Prozent ("Wir machen's einfach").Die Studie fand im Rahmen des Reformprojekts "Humboldt reloaded" der Universität Hohenheim statt, das Studierende für Wissenschaft begeistern soll und vom Bundesministeriums für Bildung und Forschung mit rund 7,5 Millionen Euro von 2016 bis 2020 gefördert wird.