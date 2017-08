vor 1 Stunde AFP Wir gefährlich ist mein Frühstücksei? - Fragen und Antworten rund um den Eier-Skandal

Der Skandal um mit dem Insektizid Fipronil belastete Eier zieht immer weitere Kreise. Supermärkte verkaufen keine Eierlieferungen aus den Niederlanden mehr, und Aldi räumte die Eier sogar komplett aus den Regalen - aus reiner Vorsicht. Was ist bisher bekannt rund um den Fipronil-Skandal? Ein Überblick.

Wie gefährlich ist Fipronil? Im Tierversuch hat sich Fipronil als akut giftig erwiesen. Der Stoff kann Schäden am Nervensystem und an Organen wie Leber, Nieren oder Schilddrüse verursachen. Beim Menschen kann Fipronil in höheren Dosen zu Übelkeit, Erbrechen und Kopfschmerzen führen. Fipronil gilt aber nicht als krebserregend oder erbgutschädigend. Auch ist der Stoff dem Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) zufolge nicht haut- oder augenreizend.



Welches Risiko besteht für Menschen? Dem BfR zufolge besteht durch den Verzehr belasteter Eier „keine konkrete“ Gesundheitsgefährdung. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums ist ein gesundheitliches Risiko für Kinder aber nicht völlig auszuschließen. Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) sagte, bei Kindern bestehe beim Verzehr von zwei belasteten Eiern am Tag eine Gesundheitsgefahr.



Wie viele Eier lägen demzufolge noch im Rahmen? Gemessen am bislang höchsten in Belgien gemessenen Wert von 1,2 Milligramm Fipronil pro Kilogramm Ei könnte dem BfR zufolge ein Erwachsener mit 65 Kilogramm Körpergewicht sieben Eier binnen 24 Stunden essen, ohne dass der gesundheitliche Richtwert überschritten wird. Bei einem Kind mit einem Gewicht von 16,15 Kilogramm wären dies rein rechnerisch 1,7 Eier. Eine Überschreitung der Richtwerte bedeutet nach Angaben der Behörde aber nicht zwangsläufig eine konkrete Gesundheitsgefährdung, sondern besagt nach dem derzeitigem Wissensstand, dass eine gesundheitliche Gefährdung „möglich ist“.



Welches Ausmaß hat der Skandal in Deutschland? Meyer zufolge könnten mehr als zehn Millionen aus den Niederlanden stammende belastete Eier in Deutschland verkauft worden sein. Zuvor war von rund drei Millionen Eiern die Rede gewesen. Hinzu kommen nach Ministeriumsangaben womöglich mehrere Zehntausende Eier aus Niedersachsen. Dort war bei vier Legehennenhaltern Fipronil nachgewiesen worden. Die Betriebe hatten über einen niederländischen Händler das auf Basis ätherischer Öle produzierte Stall-Desinfektionsmittel Dega16 bezogen. Das steht im Verdacht, unzulässig mit dem Breitband-Insektizid Fipronil vermischt worden zu sein.



Wie erkennen Verbraucher belastete Eier? Das vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit betriebene Portal www.lebensmittelwarnung.de listet die betroffenen Bundesländer auf. Dort finden Verbraucher auch die Stempelcodes, mit denen die betroffenen Eier gekennzeichnet sind. Mittlerweile warnten alle Bundesländer vor den Eiern.



Ist auch Hühnerfleisch betroffen? Zwar wurden dem BfR zufolge in Belgien auch in Hühnerfleisch erhöhte Fipronil-Werte festgestellt. In Deutschland gibt es Meyer zufolge bislang aber keine Hinweise auf belastetes Fleisch. Die Untersuchungen laufen noch. Das gilt auch für Produkte, in denen Eier verarbeitet sind wie Nudeln und Kuchen. Denn Fipronil wird durch Kochen, Braten oder Backen nicht abgebaut. Daher werden für verarbeitete Erzeugnisse gleiche Fipronilgehalte wie für unverarbeitete Eier angenommen.



Wo ist der Einsatz von Fipronil überhaupt erlaubt? Die Verwendung bei Tieren, die Lebensmittel liefern, ist verboten. Fipronil wird unter anderem als Pflanzenschutzmittel und in der Tiermedizin gegen Flöhe und Zecken bei Katzen und Hunden, aber auch zur Bekämpfung von Läusen, Schaben und Milben eingesetzt.