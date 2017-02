Palma de Mallorca Wieder Schnee auf Mallorca  Stürme bedrohen Orangenernte

Vorm Schnee flüchten nach Mallorca? Im Moment keine besonders gute Idee.

Auf Mallorca ist der Winter zurückgekehrt: Eine neue Kaltfront bescherte der Baleareninsel in der Nacht zum Mittwoch Schnee und Hagel.Im Osten sei die Landschaft teilweise von einer dicken Eisschicht überzogen gewesen, auch eine Pass-Straße sei wegen Schnees gesperrt worden, berichtete die „Mallorca Zeitung“. Auch für die kommenden Tage gaben die Meteorologen keine Entwarnung: Wegen möglicher hoher Wellen sollte am Mittwoch und Donnerstag die Warnstufe Orange gelten. Bereits Mitte Januar hatte eine Kältewelle mit Schnee die Insel fest im Griff.

Vor allem die Landwirte leiden unter dem unbeständigen Wetter. Bereits zum Wochenbeginn hätten heftige Stürme viele Tonnen Apfelsinen von den Bäumen geschüttelt, hieß es. Die „Mallorca Zeitung“ zitierte den Orangenbauern Antoni Gost: „Ich finde keine Worte für meinen Schock. Etwa 70 Tonnen Orangen liegen auf der Erde. In den 40 Jahren, die ich in der Landwirtschaft arbeite, habe ich so etwas noch nicht erlebt.“ Auch die Kartoffel- und Artischockenernte sei bedroht.