Quiz Wie gut erinnern Sie sich an 2016? Testen Sie es in unserem Jahresrückblick-Quiz

Wie gut erinnern Sie sich an 2016? Testen Sie es in unserem Jahresrückblick-Quiz

Zum Jahreswechsel blicken wir noch einmal auf das Jahr 2016 zurück: Auf US-Präsidentschaftswahl, Fernsehshows und Rosenkriege. Wie gut ist Ihnen das Jahr in Erinnerung geblieben? Machen Sie den Test - Teil 1.

Was für ein Jahr: Von der Politik, über den Sport, bis hin zur Promiwelt - die letzten zwölf Monate hielten uns in Atem. Die US-Wahl spaltete Amerikas Bevölkerung und deutsche Politiker gerieten mit Negativ-Schlagzeilen in die Medien. Die Fußball-EM lieferte ein extrem spannendes Finale und Deutschland hat eine neue Tennis-Königin. Bei Hollywood-Traumpaaren kriselte es und die ein oder andere Trennung endete im Rosenkrieg. Das neue Topmodel und der neue Dschungelkönig wurden gekürt und auch sonst wurden viele Preise verliehen - Nobel, Oscar und Olympia Medaillen.Erinnern Sie sich noch an all die Ereignisse 2016? Testen Sie es in unserem Jahresrückblick-Quiz.Noch mehr Fragen zum Jahresrückblich 2016 finden Sie im zweiten Teil unseres Quiz.