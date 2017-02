Technik "Wie ein Kampfpilot": 16-Jähriger rast virtuell durch die Luft - mit Video

Der Teenager gehört zu den Pionieren des sogenannten First Person View Racing: Luke steuert seine Drohne durch einen Parcours und mit der VR-Brille hat er das Gefühl, selbst an Bord als Pilot mitzufliegen.

Luke Bannister ist 16 Jahre alt und fühlt sich "wie ein Vogel", wenn er seine Drohne durch die Luft jagen lässt. Bannister kommt aus Wilthsire (England) und bereits in jugendlichen Jahren ein Renn-Champion. Sein Hobby: First-Person-View-Racing (FPV). Er steuert also ein ferngesteuertes Gefährt - in seinem Fall einen Quadrokopter - dank VR-Headset durch die Luft, als würde er selbst an Bord sitzen. FPV entwickelt sich derzeit weltweit zur Trendsportart.Die Kameras an Bord der Flug-Drohne übermittelt das Bild in Echtzeit vor die Augen von Luke und seinen Kontrahenten. Bannister, der in seinen Kreisen nur BanniUK heißt, sagt: "Es ist wie bei einem tief fliegenden Kampfjet. Wie eine Erweiterung deines Körpers." Mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde fliegt sein Quadrokopter, er baut seine Flugzeuge bereits seit er elf Jahre alt ist.Günstig ist Bannisters Hobby nicht: Jede Drohne kostet zwischen 250 und 350 Euro, das VR-Headset weitere 300 bis 450 Euro. Andererseits hat BanniUK bereits einen eigenen YouTube-Kanal und kürzlich bei einem Rennen ein Preisgeld von 250.000 US-Dollar (235.000 Euro) eingeheimst.