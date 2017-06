Rom Wie Rom mit der Hitze umgeht

Viele Touristen nutzten den berühmten Trevi-Brunnen in Rom als willkommene Erfrischung. Doch das Baden darin steht jetzt unter Strafe. Wer erwischt wird, muss in Zukunft 240 Euro zahlen. Auch andere Denkmäler und Brunnen sind nun als Erfrischungsbecken oder Picknickplatz tabu.

Am Dienstag in einer römischen Trambahn. Eine amerikanische Touristin diskutiert heftig mit ihrem Ehemann. Wenig später beginnt sie beinahe panisch zu stöhnen. Die Fahrgäste machen die mediterranen Sommertemperaturen als Ursache des Anfalls aus. Nicht ganz auszuschließen ist auch, dass die Frau vor allem unter ihrem unfreundlichen Begleiter leidet, möglicherweise schon seit Jahren. Rom in der Hitze verstärkt dann die Wirkung. „Sei still“, sagt der Herr zu seiner außer Rand und Band geratenden Partnerin. Die mitfahrenden Römer sind besorgt. „Setzen sie sich!“ „Sie braucht einen Sonnenschirm!“, lauten die Ratschläge. Dann beginnt ein beherzter Italiener die Frau mit seiner Wasserflasche zu bespritzen und schließt sie der Stöhnenden schließlich ganz über den Kopf. Erst Fassungslosigkeit, dann Gelächter. Die ganze Trambahn amüsiert sich, auch die beiden Amerikaner wirken plötzlich erleichtert. Beglückt über Frische und italienische Spontaneität steigen sie aus.

Ob sie schon beim Trevi-Brunnen waren, einem der beliebtesten Ziele für Touristen in Rom? Man weiß es nicht. Erfrischung ist dort in diesem Sommer jedoch nur unter Strafe möglich. Bis zu 240 Euro kann das Bad im Brunnen kosten, in dem sich 1960 schon Anita Ekberg für den Film „La Dolce Vita“ erfrischte. So hat es nun Bürgermeisterin Virginia Raggi per Dekret entschieden. 37 Objekte, darunter Brunnen und Denkmäler, sollen fortan nicht mehr als Erfrischungsbecken oder Picknickplätze missbraucht werden. „Die Schönheit Roms muss von allen respektiert werden“, sagte die Bürgermeisterin, die den städtischen Unmut über in der Fontana di Trevi badende Touristen bändigen will. Zuletzt erfrischten sich eine ältere Dame aus Deutschland und ein nackter Spanier im Wasser des Monuments. Manch einer wäscht gar sein Haustier oder Kleider in den Wasserbecken. Auch das Klettern auf den Statuen und Brunnen Roms ist fortan verboten. Wohl dem, der in der Ewigen Stadt auf private Erfrischung zählen kann wie die erschöpfte US-Amerikanerin in der Trambahn. Öffentliche Abkühlung ist kompliziert geworden im heißen Rom.