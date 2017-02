Konstanz Wie Konstanzer Studierende mit einer App um Hilfe jodeln

Die heiß ersehnten Semesterferien sind zum Greifen nah. Doch erst einmal müssen die Klausuren überstanden werden. Wie Konstanzer Studierende online über den Prüfungsphasen-Wahnsinn schreiben.

Das Wintersemester neigt sich dem Ende zu. Die letzten Vorlesungen an der Universität finden am 18. Februar statt. An der HTWG ist schein seit 27. Januar Schluss mit zuhören. Stattdessen ist jetzt, sowohl im Uniwald als auch auf dem Hochschulcampus, die Prüfungsphase angebrochen. Nachtschichten und mittelschwere Panikattacken seitens der Studierenden inklusive. Auch die Social-Media-Plattform "Jodel" ist fest im Griff der Klausuren. Die App, die es ihren Nutzern ermöglicht im Umkreis von zehn Kilometern für andere Mitglieder sichtbar Nachrichten zu veröffentlichen, scheint in Konstanz populär. Im Minutentakt gehen neue Jodel, also Nachrichten, ein.

Die Lernphase

"Meine Mutter: Lernst du auch schön? Ich: Ja. Und zocke maximal sechs Stunden am Tag! #hätteichnichtsagensollen #binaberehrlichstolzdrauf #gesternleiderfast10h:("

"Die Kirchenglocken läuten – die Chronik des Schreckens liegt auf meinem Schreibtisch zwischen Türmen aus halb leeren Chipstüten sitzt ein kleines Häufchen Elend, das aus Augenringen besteht. #einwunderschönerstartindenlerntag #hautrein"

"3.15: PC aus. 3.17: ich schlafe. 8:15: ich stehe auf. 8.18: PC läuft. Mein Energieanbieter muss mich lieben! #stromfresser"

"Wenn du "zum Lernen" eine Flasche Wein trinkst und jetzt über Gottkanzler Schulz und die Welt philosophierst. #keinebremsen #beimalkohol #prüfungsphase"

Das Bibliotheks-Universum

"Dieser Moment wenn im Uni-Foyer nur für dich das Licht angeht. #WohngemeinschaftBib."

"Voll in der Bib?" – "Keine Ahnung. Hab meine eigene. Grüße Justus."

"Leute, wir wären doch alle lieber mit Freunden unterwegs als in der Bib zu lernen. Dann lasst uns heute doch vielleicht mal zusammen versuchen leise zu sein. Je konzentrierter wir arbeiten, desto schneller können wir wieder nach Hause."

"Wenn du zum "Lernen" in die Bib gehst, keinen Platz bekommst und du eigentlich nur neben einer netten Studentin sitzen wolltest, um eventuell einen Smalltalk anzufangen. Hast du dieses Semester keine Klausur mehr."

"Wenn du genau weißt, dass der Typ, der dir gerade im Bus gegenüber sitzt, dich vor drei Semestern mal gefragt hat, ob du in der Bib ein Auge auf seinen Laptop haben kannst. #heydu! #naallesgut #wieläuftsdeinlebenso"

Verzweiflung in allen Facetten