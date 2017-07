Stuttgart/Karlsruhe Wetterdienst warnt vor heftigen Gewittern und Starkregen im Süden

Gluthitze, aber auch unwetterartige Regenfälle und Gewitter: Die Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Dienstag lassen einen Tag mit teilweise extremem Wetter erwarten.

Nach heftigen Gewittern und Behinderungen im Bahnverkehr zum Wochenstart geht es im Südwesten erstmal ungemütlich weiter: „Mit Blick auf das Wetter wird der Dienstag wohl der extremste Tag der Woche“, sagte der Experte des Deutschen Wetterdiensts (DWD), Thomas Schuster, am Montag in Stuttgart.Demnach steigen die Temperaturen in Hohenlohe auf 35 Grad und am Rhein auf 33 Grad. Schon am Dienstagmittag drohen demnach im Bergland heftige Gewitter, Starkregen und Sturmböen, später im ganzen Land. Zum Abend hin sollen dann schwere Gewitter über Baden-Württemberg folgen: „Gerade Hagelschauer sind dann durchaus wahrscheinlich.“Der DWD warnte zudem vor sehr hohen UV-Strahlungswerten und einer starken Wärmebelastung. Ab der zweiten Wochenhälfte sollte sich das Wetter langsam wieder beruhigen.Nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale des Landes in Karlsruhe besteht keine Hochwassergefahr. Fast alle Flüsse im Südwesten zeigten einen Normalwasserstand an, nur bei wenigen gebe es leicht erhöhte Pegel.Der heftige Sturm und Starkregen hatte am Sonntag dafür gesorgt, dass mancherorts Bäume umstürzten und Äste abbrachen. Nach Angaben des SWR brachten Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes und der Feuerwehr 300 Pfadfinder in Sicherheit, nachdem diese in einer Scheune Zuflucht gesucht hatten. Zuvor mussten sie aus ihrem Zeltlager in Steinheim (Kreis Heidenheim) flüchten.In Offenburg (Ortenaukreis)an den Bahnhöfen festgesessen. Grund war eine Oberleitungsstörung, die noch in der gleichen Nacht behoben wurde. Einem Bahnsprecher zufolge mussten gleich mehrere Züge in Karlsruhe enden, eine Weiterfahrt in Richtung Süden war nicht mehr möglich. Gestrandete Fahrgäste fanden in einem am Karlsruher Hauptbahnhof abgestellten Zug Unterschlupf.Nach Angaben der Bahn konnten betroffene Fahrgäste in Offenburg, Freiburg und Karlsruhe kurz nach Mitternacht ihre Reisen wieder aufnehmen. Das Unternehmen bot den Gestrandeten als Entschädigung Reisegutscheine an. Betroffene sollten sich an die Bahn wenden.Für Mittwoch und Donnerstag werden Höchsttemperaturen von 28 bis 31 Grad vorhergesagt. An beiden Tagen können sich laut dem DWD im Schwarzwald und in der Alb neue Schauer bilden, die dann weiter Richtung Nordosten und Osten ins Flachland ziehen: „Tendenziell gibt es an beiden Tagen Unwetterpotenzial“, sagte Schuster. Dieses werde aber schwächer als am Wochenstart. Erst zum Wochenende wird es im Südwesten wieder trocken. Dem DWD-Experten zufolge sollen Freitag und Samstag von Unwettern verschont bleiben.