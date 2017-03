Quiz Werbespots der 90er-Jahre: Wie gut können Sie sich noch daran erinnern?

Erinnern Sie sich an die 90er? Und auch an das Fernsehprogramm? Dann können Sie sicher auch unser Quiz dazu beantworten, oder?

Wenn die Freunde in den sozialen Netzwerken ein gewisses Alter haben, tauchen früher oder später auf der eigenen Timeline immer wieder Bilder und Videos auf, die mit nostalgischer Verklärtheit sagen: „Erinnert ihr euch noch, damals, in den 90er Jahren?“, oder „nur wer in den in den 90er Jahren seine Kindheit hatte, wird sich daran erinnern.“Immer wieder tauchen dabei auch Werbespots auf, die den meisten wohl noch heute im Gedächtnis sind. Mit Solgans, die so einprägsam waren, dass man sie noch heute aufsagen kann - entweder das, oder man muss sich eingestehen, dass man als Kind einfach viel zu lange vor dem Fernseher saß.Nun sind Sie dran: Schaffen Sie es, alle Fragen unseres Quiz zu beantworten? Beweisen Sie es!