vor 1 Stunde Katrin Pribyl, London Exklusiv Großbritannien Wenn es Nacht wird in London – ein Besuch auf dem Smithfield Market

Für London ist es Fluch und Segen zugleich: Der Smithfield Market, der so ziemlich ganz London und den Südosten Englands mit Fleisch versorgt, liegt inmitten der Mega-Metropole. Während in anderen Großstädten solche Großmärkte längst an die Ränder gezogen sind, stöhnen in der Londoner City regelmäßig Händler, Kunden, Lastwagenfahrer, Anwohner und Betreiber. Gleichzeitig hat der 800 Jahre alte Markt größten Charme – SÜDKURIER-Korrespondentin Katrin Pribyl war dort