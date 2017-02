Verden Wenn Kinder hilflose Eltern töten

Es ist nicht so selten, dass erwachsene Kinder ihre, oft an Demenz erkrankten, Eltern töten. Einige Fälle.

Mai 2016: In Saarbrücken steht ein 28-Jähriger vor Gericht, der seine Eltern erschlagen haben soll. Zu Beginn des Prozesses vor dem Landgericht beteuert er seine Unschuld.Dezember 2015: Vor dem Duisburger Landgericht beginnt der Prozess gegen einen 25-Jährigen: Er soll gebilligt haben, dass Freunde seine 58 Jahre alte Mutter umbringen. Motiv: vermutlich Streit um Geld.Juli 2015: Knapp zwei Jahre nach den tödlichen Schüssen auf einenBerliner Steuerberater ist das Mordurteil gegen den Sohn des Opfersrechtskräftig: acht Jahre Jugendhaft. In einem Familienstreit hatteder damals 16-Jährige den Vater 2013 in dessen Kanzlei erschossen.Februar 2013: Das Landgericht Meiningen (Thüringen) verurteilt einen 38 Jahre alten Vater zu zwei Jahren Haft auf Bewährung. Er hatte seine demenzkranke Schwiegermutter so heftig in den Bauch getreten, dass sie daran starb. Der Mann war mit der extremen Belastung überfordert.Februar 2013: Das Landgericht Heidelberg verurteilt einen 85-Jährigen wegen Totschlags in einem minderschweren Fall zu zweieinhalb Jahren Haft. Er hatte seine demente Frau erschossen, weil er am Ende seiner Kräfte war. Dann versuchte er, sich das Leben zu nehmen.September 2011: Das Landgericht Chemnitz verurteilt einen sehbehinderten 46-Jährigen wegen Totschlags zu neun Jahren Haft. Der Sohn erstach seine pflegebedürftige Mutter im Affekt.Februar 2011: Wegen Mordes an seinen Eltern verurteilt dasLandgericht Potsdam einen früheren Jura-Studenten (28) zulebenslanger Haft. Er hatte Vater und Mutter umgebracht, weil sie ihmberufliches Versagen vorwarfen.Dezember 2009: Weil er seine schlafende Mutter betrunken mit einerAxt ermordet hat, schickt das Landgericht Frankfurt den Sohn achtJahre hinter Gitter. Die Mutter hatte ihn kritisiert, weil er zu viel trank und die Schule abgebrochen hatte. Zur Tatzeit war der Sohn 17.April 2009: Aus Habgier erschießt ein 18-Jähriger in Eislingen(Baden-Württemberg) seine Eltern und beide Schwestern. DasLandgericht Ulm verurteilt ihn 2010 zu lebenslanger Haft. EinSchulfreund, der ihm bei der Tat half, muss zehn Jahre hinter Gitter.Januar 2007: Das Landgericht Köln schickt eine 27-Jährige wegenTotschlags für sechs Jahre hinter Gitter. Sie hatte ihre demenzkrankeMutter getötet und die Leiche monatelang im Kühlschrank versteckt.Die Frau sei mit der Pflege überfordert gewesen, befand das Gericht.