Welche technischen Neuerungen 2016 ihren Anfang nahmen

In diesem Jahr sind gleich eine ganze Reihe an zukunftsweisenden Techniken in den Blickpunkt geraten. Von selbstfahrenden Autos bis zu Robotern, die in Zukunft die Pizza ausliefern könnten. 2016 war der Anfang für digitale Technik, die unseren Alltag entscheidend verändern wird. Wir haben eine Übersicht der wichtigsten Neuerungen gesammelt.

