Nach dem Schwert-Angriff auf Polizisten vor dem Londoner Buckingham-Palast ist ein weiterer Verdächtiger festgenommen worden.

Der Mann werde verdächtigt, an der „Planung, Vorbereitung oder Anstiftung eines Terroraktes“ beteiligt gewesen zu sein, teilte die britische Polizei am Sonntag mit. Bei dem Angriff waren am Freitagabend zwei Polizisten verletzt worden.