Kairo Weitere Explosion in Ägypten nach Anschlag auf Kirche in Tanta

Weitere Explosion in Ägypten nach Anschlag auf Kirche in Tanta

Im Dezember starben fast 30 Menschen, als in einer ägyptischen Kirche eine Bombe explodierte. Am Sonntag kam es offenbar wieder zu einem Anschlag gegen die christliche Minderheit im Land.

Die ägyptische Regierung spricht nach der verheerenden Explosion in einer Kirche in der nördlichen Stadt Tanta von Terror. „Der Terrorismus trifft Ägypten erneut, dieses Mal an Palmsonntag“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Ahmed Abu Seid, am Sonntag auf Twitter. Es sei eine weitere widerwärtige Tat gegen alle Ägypter.

Nach dem verheerenden Anschlag auf eine christliche Kirche in Ägypten hat es in der Hafenstadt Alexandria offensichtlich eine weitere Explosion gegeben. Außerhalb einer koptisch-christlichen Kirche in der Millionenstadt sei am Palmsonntag ein Sprengsatz explodiert, berichtete das Staatsfernsehen. Die Explosion hat dem staatlichen Fernsehen zufolge mindestens sechs Menschen getötet und 33 weitere verletzt. Der Sender bezog sich dabei auf Angaben aus dem Gesundheitsministerium. Die staatliche Zeitung „Al-Ahram“ berichtete, die Explosion außerhalb des koptischen Gotteshauses St. Markus sei durch einen Selbstmordattentäter verursacht worden, der zuvor am Einlass in die Kirche gehindert worden sei.



Zuvor waren bei einem der schwersten Anschläge auf die christliche Minderheit Ägyptens in den vergangenen Jahren mindestens 25 Menschen getötet und 59 Menschen verletzt worden.



Sicherheitskräfte hätten den Tatort weitgehend abgesperrt. An dem christlichen Feiertag war die Kirche zur Messe gut besucht. St. Georg ist dem Staatsfernsehen zufolge das größte christliche Gotteshaus der Region.

Christen machen in Ägypten zehn Prozent der etwa 94 Millionen Einwohner aus. Sie können ihre Religion weitgehend frei ausüben und leben größtenteils friedlich mit der muslimischen Bevölkerungsmehrheit zusammen. Es gibt allerdings vereinzelte Spannungen, vor allem in den ländlichen Gebieten.

BREAKING: 25 killed, dozens injured in bombing near church in Egyptian city of #Tanta https://t.co/ID5G8YeQXE #Egypt pic.twitter.com/FMnq7Hjh3H — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 9. April 2017

Bei einem schweren Bombenanschlag auf eine Kirche im Dezember waren fast 30 Menschen getötet worden. Damals bekannte sich die Terrormiliz IS zu der Tat. Ein Ableger des Islamischen Staates treibt im Nordsinai in Ägypten sein Unwesen und kündigte in Propagandavideos Angriffe auf Christen an.

Im Februar flohen Hunderte ägyptische Christen aus dem Norden der unruhigen Sinai-Halbinsel. Vorangegangen war eine Mordserie an Mitgliedern der religiösen Minderheit, hinter der die Terrormiliz IS vermutet wurde.

Für Ende April ist der Besuch von Papst Franziskus in Kairo angekündigt.

Die Kopten sind eine sehr alte christliche Kirche

Die koptisch-orthodoxe Kirche führt ihren Ursprung auf den Evangelisten Markus zurück. Der Autor des ältesten der vier Evangelien soll im 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung in Ägypten gewirkt und in Alexandria den Märtyrertod gestorben sein. Der Name Kopten leitet sich über das Arabische aus dem griechischen Wort „aigyptios“ ab und heißt damit eigentlich nichts anderes als Ägypter. Heute sind rund zehn Prozent der ägyptischen Bevölkerung Kopten, wobei die Zahlenangaben stark schwanken. Geistiges Oberhaupt ist seit 2012 Papst Tawadros II. Zu den bekanntesten ägyptischen Christen zählte der frühere UN-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali (1922-2016).

Die koptische Kirche hatte sich wegen theologischer Gegensätze schon im 5. Jahrhundert von der römischen Reichskirche abgespalten. Nach der arabischen Eroberung Ägyptens im 7. Jahrhundert traten viele Ägypter zum Islam über, nicht wenige blieben aber ihrem alten Glauben treu. In der christlichen Kultur des Landes spielt die vom Evangelisten Matthäus geschilderte Flucht der Heiligen Familie nach Ägypten eine besondere Rolle. Noch heute werden verschiedene Stätten als mutmaßliche Aufenthaltsorte von Maria, Josef und dem Jesuskind heilig gehalten. Das koptische Kirchenjahr richtet sich nach dem Julianischen Kalender, der dem Gregorianischen Kalender der Westkirchen um 13 Tage hinterherläuft. Im Jahr 2017 fällt aber der Ostersonntag in Ost wie West auf den 16. April.