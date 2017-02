Jerusalem Weißes Nashorn-Baby Rami erkundet die Welt  mit Video

Er ist noch ein bisschen tapsig, erkundet aber voller Neugier sein Gehege: Im Zoo im israelischen Ramat Gan ist das kleine Breitmaulnashorn Rami der neue Star. Die Art gilt als bedroht.

Ob das Kleine nun hübsch ist oder nicht – darüber lässt sich streiten. Sicher ist aber, dass es selten ist: Ein Zoo in Israel hat am Montag die Geburt eine Weißen Nashorn-Babys bekannt gegeben. Die Rhinozeros-Art ist vom Aussterben bedroht, Geburten in Zoos sind bei Weißen Nashörnern selten. Der kleine Nashorn-Junge heiße Rami und sei vor wenigen Tagen geboren worden, sagte die Sprecherin des Tierparks Ramat Gan, Sagit Horowitz. Seine Mutter, die siebenjährige Rihanna, stamme aus Südafrika. Sie habe sich in dem Park mit dem vierjährigen Atari gepaart. Die Tiere gehören zur Untergruppe der Südlichen Weißen Rhinozerosse – auch bekannt als Breitmaulnashorne -, die als bedrohte Tierart gelten. Es soll noch etwa 20.000 Exemplare von ihnen geben.



So tapsig erkundet Rami die Welt