Bern Weil er es testen wollte: Schweizer Minister donnert mit Kampfjet-Eskorte über Bern

Der Schweizer Verteidigungsminister Guy Parmelin hat sich von zwei F18-Kampfjets über der Stadt Bern eskortieren lassen. Als er nach dem Grund gefragt wurde, stellte sich heraus: Er wollte spontan einmal testen, wie das so ist.

Ein Flugzeug donnert mit einer Eskorte von zwei Kampfjets über die Schweizer Hauptstadt Bern und erregt erhebliches Aufsehen. Was war passiert? Wie sich herausstellt, war der Schweizer Verteidigungsminister Guy Parmelin an Bord. Er wollte nur testen, wie es ist, von F/A-18-Kampfjets eskortiert zu werden, wie die Armee am Donnerstag nach zahlreichen Presseanfragen berichtete.Der Minister habe am Mittwochnachmittag bei der Rückkehr aus Berlin den spontanen Einfall gehabt, den Luftpolizeidienst auszulösen, so Armeesprecher Daniel Reist. Hintergrund seien verschiedene Zwischenfälle gewesen. So sei im vergangenen November ein russisches Regierungsflugzeug in der Schweiz von Kampfjets eskortiert worden. Die Regierung in Moskau hatte Erklärungen verlangt. Das sei Usus, sagte Reist. Die Jets überprüften in solchen Fällen oft, ob es sich bei den Flügen tatsächlich um die angemeldeten Maschinen handele. Solche Eskorten gebe es 400 Mal im Jahr.Ein Nachspiel soll der spontane Einfall des Ministers nicht haben. Nach Angaben von Reist fielen keine zusätzlichen Kosten an. Die Piloten müssten solche Einsätze ohnehin trainieren. Der Minister sei von der Eskorte sehr beeindruckt gewesen.