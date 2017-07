vor 1 Stunde SK/dpa Verkehr Wasser auf der Straße: Wann wird es für den Auto-Motor gefährlich?

In Windeseile haben die Gewitter rund um den Bodensee am Samstagabend Straßen geflutet und Unterführungen zu kleinen Seen verwandelt. Und viele Autofahrer standen vor der Frage: Schafft es das Auto durchs Wasser – oder drohen schwere Schäden?