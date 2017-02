Berlin Was die früheren Bundespräsidenten nach ihrer Amtszeit machen

Was die früheren Bundespräsidenten nach ihrer Amtszeit machen

Die Amtszeit von Joachim Gauck neigt sich dem Ende entgegen. Danach darf er wieder anderen Aufgaben nachgehen – doch was machen eigentlich die beiden anderen Altbundespräsidenten?

Die Amtszeit von Joachim Gauck neigt sich dem Ende zu, am Sonntag wird sein Nachfolger als Bundespräsident gewählt. Danach dürfte sich Gauck auch künftig engagieren – wie die beiden anderen Altbundespräsidenten Horst Köhler und Christian Wulff. Zu Gaucks Zukunftsplänen ist aber noch wenig bekannt.

Horst Köhler setzt sich seit seinem Rücktritt im Jahr 2010 für die Beziehungen zum afrikanischen Kontinent, die nachhaltige Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft sowie eine partnerschaftliche internationale Politik ein. Köhler war unter anderem an der Ausarbeitung der 2015 verabschiedeten Entwicklungsziele der Vereinten Nationen beteiligt.

Seit 2016 leitet der 73-Jährige gemeinsam mit dem früheren UN-Generalsekretär Kofi Annan ein Beratungsgremium der Afrikanischen Entwicklungsbank. Köhler lebt mit seiner Frau Eva Luise in Berlin und im Chiemgau. Nach Angaben auf seiner Internetseite bewegt sich der frühere Staatschef in seiner Freizeit gerne in der Natur – als Schwimmer, Läufer und Ski-Langläufer. Außerdem kümmert er sich um seine vier Enkelkinder.

Christian Wulff musste sich nach dem Rücktritt im Jahr 2012 zunächst weiter gegen Vorwürfe um mögliche Vorteilsnahme und Bestechlichkeit aus seiner Zeit als niedersächsischer Ministerpräsident wehren. Nach seinem Freispruch schrieb er in dem Buch „Ganz oben Ganz unten“ seine Sicht der Affäre nieder, über die er nach nur 598 Tagen im Amt gestürzt war. Der 57-Jährige arbeitet als Rechtsanwalt in Hamburg und ist in einer Reihe von Vereinen und Stiftungen aktiv, etwa als Schirmherr der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft.

Außenpolitisch engagiert er sich unter anderem im Euro-Mediterran-Arabischen Länderverein, der die Beziehungen zwischen Deutschland und arabischen Partnerstaaten der EU fördert. Privat lebt Wulff nach zwischenzeitlicher Trennung wieder mit seiner zweiten Ehefrau Bettina zusammen, die Familie wohnt in Burgwedel bei Hannover.

Joachim Gauck begründet seinen Verzicht auf eine zweite Amtszeit mit seinem hohen Alter. „Ich möchte für eine erneute Zeitspanne von fünf Jahren nicht eine Energie und Vitalität voraussetzen, für die ich nicht garantieren kann“, sagte der 77-Jährige im vergangenen Sommer. Bislang ließ Gauck offen, was er nach dem Auszug aus dem Schloss Bellevue plant. Dem „Tagesspiegel“ verriet er allerdings, dass er weiter in Berlin wohnen wolle.

Die Hauptstadt „mit seiner manchmal atemberaubenden, manchmal anstrengenden Mischung ganz und gar unterschiedlicher Typen“ sei zu seiner Heimat geworden. Seine Lebensgefährtin Daniela Schadt sagte in einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe, dass Gauck bestimmt auch öfter an die Ostsee in das Haus seiner Familie fahren werde. „Wenn er erst einmal da ist, wird er wie immer eifrig im Garten ackern.“