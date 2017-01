München Warum manche Seen früher zufrieren als andere

Manche Seen sind bereits seit zwei bis drei Wochen bei Schlittschuhläufern und Eisstockschützen heiß begehrt, andere weisen dagegen gerade mal an den Ufern eine dünne, labile Eisschicht auf. Warum?

Den Münchner Eisforscher Achim Heilig wundert das nicht. Es hänge eben von mehreren Faktoren ab, ob und wie schnell ein See zufriere. Je nachdem wie stark die Faktoren zusammenwirkten, dauere es kürzer oder länger, bis ein Gewässer zu Eis erstarre.

Eine große Rolle spiele dabei beispielsweise die Größe eines Sees.

„Denn jeder See speichert Wärmeenergie - und ein großer See kühlt halt langsamer ab als ein kleinerer“, macht der Glaziologe vom Department für Geo- und Umweltwissenschaften der Ludwigs-Maximilians-Universität (LMU) München deutlich.

Viel hänge aber auch von der Lage eines Sees ab. Gewässer, deren Wasseroberfläche immer wieder von Windböen aufgewirbelt werde, frieren nach Angaben des Experten langsamer zu als Seen in windgeschützten Tallagen. Auch Seen mit starken Zu- und Abflüssen verhinderten in der Regel ein schnelles Zufrieren.

Beide Effekte tragen nach Heiligs Angaben zu einem Austausch unterschiedlich temperierter Wasserschichten bei: Dabei würden wärmere Wassermassen aus tieferen Seeschichten immer wieder an die Oberfläche gespült. Die Folge: Die Eisbildung werde verzögert.

Von Bedeutung sei auch die Sonneneinstrahlung. Sei ein See tagsüber für längere Zeit der Sonnenstrahlung ausgesetzt, tanke das Gewässer mehr Wärme als etwa ein See in einer von Bergen beschatteten Talsenke.