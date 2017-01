Hamburg Warum Donald Trumps Simultandolmetscher heute verzweifelt

Donald Trump bereitet Simultan-Dolmetscher Norbert Heikamp laut eigenem Bekunden regelmäßig Schweißausbrüche. Er säe "bewusst Unverständnis".

Donald Trump bereitet Simultandolmetscher Norbert Heikamp laut eigenem Bekunden regelmäßig Schweißausbrüche. „Trump kann den Ruf eines guten Übersetzers völlig ruinieren, denn er widerspricht sich innerhalb kürzester Zeit immer wieder, so dass die Zuhörer denken müssen: 'Was redet der Übersetzer da für einen Blödsinn?'“, sagte Heikamp in einem Interview von "Spiegel Online". Heikamp wird auch die am Abend anstehende Vereidigung von Trump als US-Präsident simultan dolmetschen.Die allermeisten Politiker pflegten einen rationalen Diskurs und seien deswegen in gewisser Weise berechenbar, so Heikamp. „Es wird ein Problem erörtert und dafür eine Lösung geboten.“ Trump dagegen zünde häufig Nebelkerzen. „Er sät bewusst Unverständnis. Das strapaziert unsere Denkgewohnheiten. Das ist wie beim Dadaismus. Es ist nicht vorhersehbar, was da kommt. Das macht das Übersetzen so extrem schwierig.“Auf die Frage, wie leicht ihm die mitunter rüde Sprache Trumps oder dessen Beschimpfungen über die Lippen gingen, antwortete der Übersetzer. „Ich finde es durchaus wichtig, zum Beispiel Trumps sexistische Sprüche zu dolmetschen wie 'Fass ihnen an die Muschi', auch wenn ich solche Sätze an sich nicht gerne sage. Aber daran wird deutlich, was er für ein Mensch ist, wie er handelt.“ Grenzen gebe es gleichwohl, räumte Heikamp ein. Zum ersten Mal habe er darüber bei der französischen Front-National-Politikerin Marine Le Pen nachgedacht. „Aber Trump ist ein demokratisch gewählter Politiker und der neue Präsident der Vereinigten Staaten. Den übersetze ich. Für die AfD oder NPD würde ich das nicht tun.“