Wacken Wacken-Vorverkauf gestartet - schon mehr als 25 000 Tickets weg

Nach Wacken ist vor Wacken: Wenige Stunden nach dem Start des Kartenvorverkaufs für die 29. Auflage des Heavy-Metal-Festivals sind bereits mehr als 25 000 Tickets weg.

„Der Vorverkauf läuft sehr gut. Tendenziell sollte man sich lieber jetzt sein Ticket sichern“, sagte eine Sprecherin des Festivals am Montag.Auch im kommenden Jahr werden wieder 75 000 Besucher zu dem Spektakel in dem schleswig-holsteinischen Dorf Wacken erwartet. Für das „W:O:A“ vom 2. bis 4. August 2018 stehen bereits die ersten Bands fest: So sollen unter anderen Sepultura, Doro und Running Wild auf den drei Hauptbühnen spielen.In der vergangenen Woche hatten wieder zigtausende Heavy-Metal-Fans aus der ganzen Welt den 1800-Einwohner-Ort für einige Tage zur drittgrößten Stadt Schleswig-Holsteins gemacht. Zu den Höhepunkten zählten die Auftritte von Alice Cooper, Marilyn Manson und Status Quo. Das „Wacken Open Air“ gilt als größtes Heavy-Metal-Festival der Welt.