Spielzeug Von wegen Kinderkram: So viel Geld zahlen Sammler für Spielzeuge

Spielzeuge besitzen für Sammler oft einen hohen Wert, der sogar Preise in Millionenhöhe erzielen kann. Wir haben uns einige der teuersten Spielzeuge angeschaut.

Der Besitzer der weltweit größten „Star Wars“-Sammlung, Steve Sansweet, ist nach eigenen Angaben von einem langjähigen Freund über Monate hinweg bestohlen worden. Er vermisse vor allem seltene Actionfiguren, sagte Sansweet. Die Polizei bestätigte, dass mehr als hundert Gegenstände im Wert von 153.000 Dollar aus dem „Rancho Obi-Wan“-Museum im Norden San Franciscos entwendet wurden.



Das Beispiel von Anfang Juni zeigt: Spielzeuge haben auch für Erwachsene einen enormen Wert. Die Preise, die auf dem Markt für Spielzeug erzielt werden, reichen dabei bis in den Millionenbereich. Das sind einige der teuersten Spielzeuge:

Die teuerste Barbie-Puppe

Der australische Juwelier Stefano Canturi entwarf für die Spielzeugfirma Mattel eine Edelvariante der berühmten Barbie-Puppe. Sie trägt eine exklusive Halskette, die aus drei Karat weißen Diamanten und einem seltenen pinken Diamanten mit einem Karat besteht. Auch das Kleid, die Schuhe und die Frisur hat Juwelier Stefano Canturi entworfen. Die Barbie wurde im New Yorker Auktionshaus "Christie's" für zirka 220.000 Euro versteigert. Die Aktion kam einem wohltätigen Zweck zugute: Das eingenommene Geld ging an die amerikanische Brustkrebsforschung.

Der Steiff-Harlekin

Auch Teddy-Bären können Rendite abwerfen. Zumindest, wenn man einen der richtigen Marke besitzt. Der Harlekin-Teddy der Firma Steiff wurde aus rotem und blauem Mohair gefertigt, das ist die Wolle der Angoraziege. Sein Besitzer zahlte beim Kauf des Bären etwa 47.000 britische Pfund, zirka 53.600 Euro. Der etwa 85 Jahre alte Bär war das Prunkstück in der Sammlung des Investmentbankers Paul Greenwood. Der hatte im Laufe der Zeit etwa 13.000 Kuscheltiere erworben. Das Problem: Das Spielzeug kaufte er sich mit Geld, das seinen Kunden gehörte. Dabei handelte es sich um eine Summe in Höhe von etwa 554 Millionen Dollar. Greenwood wurde dafür 2013 zu einer Haftstrafe von zehn Jahren verurteilt. Noch bis zum 30. November 2023 soll er hinter Gittern sitzen

Roboter von Masudaya

Der erste Band der Action Comics

Spielzeug aus dem Star-Wars-Merchandise

Käthe-Kruse-Puppen

Nintendo Stadium Events

Der Platin-Gundam

Ende der Fünfzigerjahre schuf der japanische Spielzeughersteller Masudaya fünf Roboterfiguren, die in der darauffolgenden Zeit als "Gang of Five" bezeichnet wurden. Dabei handelte es sich um batteriebetriebene Spielzeug-Roboter aus Bleck. die sich bewegen konnten. Die Kultfiguren wurden neu aufgelegt und sind schon für etwa 25 Dolalr zu haben. Die Originale erzielen da ganz andere Preise: Der rote "Machine Man" wurde für etwa 34.000 Euro von einem Sammler gekauft.Als der erste Comicband der "Action Comics" im Juni 1938 in den USA erschien, konnte noch niemand ahnen, dass der Protagonist, ein Held in roten Unterhosen namens Superman, bald zum Star avancieren würde. Ebenso ahnte damals niemand, der sich das Heft für 10 Cent kaufte, dass diese Erstausgabe einmal sehr wertvoll sein würde. Ein Exemplar wurde bereits für eine Summe von etwas mehr als einer Million Dollar verkauft.Seit über 30 Jahren beliefert die Spielzeug-Industrie den Markt mit Produkten aus dem Star-Wars-Kontext. Die Marke schaffte es, den Hype um den intergalaktischen Konflikt mit immer neuen Ideen auch heute wieder zu entfachen. Einzelne Spielzeuge werden dabei unter Sammlern auch für hohe Summen verkauft. So erreicht etwa der originalverpackte Anakin Skywalker teilweise einen Wert von 2000 bis 3000 Euro.Zu Beginn des 20. Jahrhunderts schuf die deutsche Schauspielerin für ihre Töchter selbstgemachte Puppen. Die zeitgemäßen aus den Läden waren ihr zu steril und gefühlskalt. Die Puppen fanden auch bei Bekannten Anklang und schon bald musste Kruse für weitere Interessenten Puppen fertigen. Sie orientierte sich dabei am Aussehen ihrer Kinder. Wie vor 100 Jahren fertigt die Käthe-Kruse-Manufaktur in Donauwörth heute noch klassische Käthe-Kruse-Puppen von Hand. Fans und Sammler zahlen je nach Puppe einige Tausend Euro.Nintendo Stadium Event ist ein Spiel für das Nintendo Entertainment System (NES) und wurde 1987 in Nordamerika veröffentlicht. Nur etwa 200 der Spiele gingen über die Ladentheke, bevor Nintendo eine Rückrufaktion startete, um das Spiel mit einem anderen Marketing zu veröffentlichen. Daher gehören diese 200 Spiele zu den seltensten jemals auf NES veröffentlichten Spielen. Bei Ebay wird das Spiel teilweise für mehr als 1000 Euro angeboten.Der Spielzeughersteller Bandai ließ sich für eine Werbeaktion einen kleinen Roboter komplett aus Platin fertigen. Der japanische Juwelier Ginza Tanaka schuf den Gundam Fix Platin. Zwei Jahre dauerte es, den Gundam zu erschaffen. Er wurde auf der Uhren- und Schmuckausstellung "Baselworld" 2007 in Basel der Öffentlichkeit präsentiert. Das Spielzeug besteht aus 89 Teilen, ist etwa 12,5 Zentimeter groß und wiegt 1,4 Kilogramm.