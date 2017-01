Berlin Von Merkel bis Zuckerberg: Das sagt die Welt zu Trumps Einreiseverbot

Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreiseverbote für Flüchtlinge und sieben überwiegend muslimische Länder sorgen weltweit für Aufruhr. Eine Zusammenstellung von internationalen Stimmen.

To those fleeing persecution, terror & war, Canadians will welcome you, regardless of your faith. Diversity is our strength #WelcomeToCanada — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 28, 2017

No more immigration from any Islamic country is exactly what we need.



For islam and freedom are incompatible. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 29, 2017

Disgusted! The news is devastating! America is being ruined right before our eyes! What an immoral pig you have to be to implement such BS!! — Rihanna (@rihanna) January 29, 2017

Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreiseverbote für Flüchtlinge und sieben überwiegend muslimische Länder sorgen weltweit für Aufruhr. Das sind einige ausgewählte Reaktionen aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft.„Das Vorgehen widerspricht nach meiner Auffassung dem Grundgedanken der internationalen Flüchtlingshilfe und der internationalen Kooperation.“„Die Reden, die wir in den USA hören, fördern den extremistischen Populismus.“„Wenn es irgendwelche Konsequenzen für britische Staatsangehörige haben sollte, dann werden wir natürlich bei der US-Regierung Einspruch dagegen erheben.“„An all jene, die vor Verfolgung, Terror und Krieg fliehen - Kanada wird euch willkommen heißen, ungeachtet eures Glaubens.“„Das US-Verbot ist engstirnig und verplempert Ressourcen, die für vernünftige Terrorabwehr nötig sind.“Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) auf ihrer Webseite: „Solch selektive und diskriminierende Handlungen werden nur Extremisten in ihren radikalen Erzählmustern ermutigen und den Fürsprechern von Gewalt und Terrorismus weiteren Auftrieb geben.“„Ich bin die erste Bürgerin des Jemen, die zum Studium an der Harvard Law School zugelassen wurde. Ich werde wohl kein Visum ausgestellt bekommen, um an den Vorlesungen 2017 teilnehmen zu können.“„Das ist die einzige Art, sicher und frei zu bleiben.“„Die Vereinigten Staaten sind eine Nation von Einwanderern, und wir sollten stolz darauf sein.“„Es ist schmerzlich zu sehen, wie sich diese Anordnung persönlich auf unsere Kollegen auswirkt.“„Viele Menschen, die negativ von dieser Politik betroffen sind, sind starke Unterstützer der USA.“„Die humanitären und wirtschaftlichen Folgen des Auswirkungen sind real und bestürzend. Wir profitieren von dem, was Flüchtlinge und Einwanderer mit in die USA bringen.“„Ich höre euren Alarm, dass der Anstand und die Menschenrechte, die wir alle so lange als gegeben hingenommen haben, angegriffen werden.“„Amerika wird vor unseren Augen zugrunde gerichtet.“„Amerika ist eine Nation von Einwanderern, und wir finden das undemokratisch und fundamental unamerikanisch.“„Engstirnige Individuen nutzen das Einflößen von Angst häufig dazu, Extremismus und fanatisches Verhalten zu rechtfertigen.“„Trumps Dekret ist absurd, unmenschlich und tritt die Werte, auf die die USA sonst so stolz sind, mit Füßen.“„Meine Frau kam während des Kalten Krieges mit einem Flüchtlingsvisum in dieses Land. Mir kocht gerade das Blut in den Adern.“„Im Sport gibt es klare Regeln und ein klares Grundverständnis: Nämlich weltweiten Zugang, unbenommen der Frage der Religion und der Herkunft.“„Wenn wir versuchen, Terrorismus zu bekämpfen, indem wir Menschen daran hindern, in dieses Land zu reisen, indem wir gegen die Prinzipien dessen verstoßen, wofür dieses Land steht, und Angst erzeugen, ist das der falsche Weg.“„Als Trump gewählt wurde, habe ich nur gehofft, dass der Präsident Trump ein anderer sein würde als der Wahlkämpfer Trump. Dass die fremdenfeindliche, frauenfeindliche und narzisstische Rhetorik ersetzt wird durch eine bescheidenere und maßvollere Art, unser Land zu führen. Ich habe mich geirrt.“